Venerdì 3 luglio Duo Aequoreo, sax e pianoforte in “Musica tra i Pirenei”

LECCE – “Musica tra i Pirenei” è il titolo dell’appuntamento con “Classica d’Estate… & wine” 2026 in programma venerdì 3 luglio nella suggestiva Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione. Protagonista della serata sarà il Duo Aequoreo, formato dal saxofonista Christian Summa e dal pianista Vito Alessio Calianno, vincitore del Concerto Premio della Camerata al Concorso Internazionale “MusicArte Festival & Competition 2025” di Tiggiano.

Il concerto proporrà un affascinante viaggio musicale tra Francia e Spagna, attraversando le sonorità brillanti del repertorio novecentesco per saxofono e pianoforte. Il programma alternerà pagine di grande energia ritmica e virtuosismo a momenti più lirici ed evocativi, mettendo in luce tutte le possibilità espressive del saxofono in dialogo con il pianoforte. Le atmosfere eleganti di Darius Milhaud apriranno il percorso musicale, seguite dalle sonorità intense di Eugène Bozza e Alfred Desenclos, figure centrali della letteratura francese per saxofono. Non mancheranno richiami alla musica spagnola con le suggestioni iberiche di Isaac Albéniz e le celebri melodie tratte dalla “Carmen” di Bizet nella brillante fantasia di François Borne, in un programma ricco di colori, ritmo e fascino melodico.

Il Duo Aequoreo nasce all’interno del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli nella classe di Musica da Camera del Maestro Fabio De Leonardis. Il nome della formazione richiama l’atmosfera marina della città pugliese che ospita il Conservatorio, elemento che ispira anche l’identità artistica dei due giovani musicisti.

Il saxofonista Christian Summa ha conseguito il diploma accademico di secondo livello presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con il massimo dei voti e menzione speciale sotto la guida del Maestro Federico Mondelci, uno dei più importanti concertisti del panorama internazionale. Accanto agli studi cameristici e compositivi, svolge una vivace attività concertistica esibendosi in diverse formazioni in tutta Italia. Il pianista Vito Alessio Calianno si è laureato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Monopoli sotto la guida del Maestro Roberto Bollea, con il quale prosegue il proprio percorso di perfezionamento. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce regolarmente in festival pianistici e cameristici in Italia e Germania e si perfeziona presso l’Accademia di Pinerolo con il Maestro Roberto Plano.

Il Duo Aequoreo si distingue per la particolare attenzione al repertorio originale del Novecento francese e americano per saxofono e pianoforte, valorizzando pagine di grande raffinatezza timbrica e stilistica. Nel corso della sua attività ha ottenuto importanti riconoscimenti in oltre quindici concorsi nazionali e internazionali e si è esibito per numerose associazioni e festival musicali in tutta Italia.

Ad accogliere il pubblico, prima dell’inizio della serata musicale, sarà un calice di vino della Cantina Apollonio da gustare negli spazi della Sala Giardino, tra convivialità, relax e l’atmosfera suggestiva della rassegna.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all’11 giugno l’abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

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* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.