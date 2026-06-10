Furti in appartamento, uno dei sei coinvolti nell’operazione di novembre passa dal carcere ai domiciliari

Squinzano (Lecce) – Dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari. A beneficiare dell’attenuazione della misura cautelare, su decisione del giudice per le indagini preliminari Anna Paola Capano, è stato Cosimo Damiano Paladini, 50 anni di Squinzano, difeso dall’avvocato Andrea Capone.

Insieme ad altri cinque, Paladini era stato arrestato, nello scorso mese di novembre, con l’accusa di far parte di una banda dedita a furti e rapine in abitazioni nel Nord Salento, tra le province di Lecce e Brindisi. In qualche caso si sarebbero intrufolati nelle case, nonostante la presenza degli stessi proprietari.

L’inchiesta è stata effettuata dalla Sezione Operativa Navale e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi.