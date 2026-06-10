Pta Gagliano del capo, Pagliaro: “Due ascensori e un’ambulanza guasti da mesi, seconda sala operatoria sempre ferma e molte carenze”

PUGLIA – “Continuano i disservizi nel presidio territoriale di assistenza di Gagliano del Capo. Due dei cinque ascensori del presidio sono guasti da mesi, e poiché si tratta di quelli che portano al terzo piano, l’unico modo per arrivarci è fare le scale. Una vera fatica per gli utenti anziani e con patologie che hanno la necessità di raggiungere i diversi uffici aperti al pubblico: protesi, protocollo, economato, il servizio per le malattie rare…Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

“C’è un altro problema che torno a denunciare: l’assurdità di far riparare in un’officina convenzionata di Brindisi i mezzi dell’Asl Lecce. A Gagliano del Capo c’è un’ambulanza rotta da mesi per un danno di poco più di 500 euro, ma rimane ferma mentre di spendono 500 euro al giorno per noleggiarne una sostitutiva. Una follia, e l’ennesimo esempio di spreco di risorse pubbliche che fa schizzare la spesa sanitaria.

Il Pta di Gagliano fu il primo che ispezionammo a febbraio 2023, quando cominciò il nostro ciclo di sopralluoghi nelle strutture sanitarie dell’Asl di Lecce per constatare disservizi e inefficienze. Allora riscontrammo una serie di problemi e urgenze che portammo all’attenzione della Commissione Sanità. Tutti gli ambulatori soffrivano di carenza di personale, nonostante gli sforzi e l’abnegazione di medici, infermieri e operatori in servizio per far fronte alla domanda di salute del territorio. Vi era anche la necessità di rafforzare il personale amministrativo per velocizzare le pratiche. Segnalammo tutto in un report dettagliato.

La seconda sala operatoria, nonostante le rassicurazioni su una sua imminente attivazione, è rimasta ferma. Alcune criticità, invece, sono state superate su nostra sollecitazione: ad Oculistica è arrivato un secondo medico anche se a tempo parziale, per sole 24 ore a settimana. Visto che c’è grande richiesta di interventi per cataratta, maculopatia e retinopatia, con oltre mille prestazioni all’anno, è necessario incrementare le ore di attività del secondo specialista. A Cardiologia sono state rinnovate le attrezzature, ed è stato acquistato il densitometro per l’ambulatorio di Ortopedia e Reumatologia. Restano da cambiare, invece, i macchinari in Radiologia, e anche qui va ampliato il numero delle ore di servizio. Critica la situazione di Dermatologia, che da essere centro di riferimento per il trattamento fotodinamico delle patologie della pelle, è ferma da molti anni perché le cabine fuori uso non sono mai state riparate o sostituite.

“Abbiamo anche verificato che procedono a rilento i lavori per ultimare l’ospedale di comunità entro fine giugno. Dunque, una situazione di sofferenza per questo presidio importante che serve l’intero bacino d’utenza del Capo di Leuca, e si trova costretto a fronteggiare un’impennata di accessi in estate, senza mezzi e personale adeguati”.