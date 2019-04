F.Oli.

GUAGNANO (Lecce) – Condannato per appropriazione indebita; assolto dall’accusa di infedele patrocinio con formula piena: perché il fatto non sussiste. Si chiude così con una condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 400 euro il processo a carico dell’avvocato C.C., 45enne, di Guagnano, trascinato sul banco degli imputati da una coppia di coniugi residente a Cavallino. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico della prima sezione penale Maddalena Torelli che ha abbassato di 1 mese la richiesta di condanna invocata dal vpo di udienza. L’imputato, al quale sono state concesse la pena sospesa e la non menzione, dovrà versare una provvisionale di 20mila euro in favore delle parti civili. Il resto del danno sarà oggetto di discussione in altra sede.

A mettere in moto l’indagine è stata la denuncia di una coppia: S.S., di 45 anni e A.C., di 39, assistiti dall’avvocato Salvatore De Mitri. I fatti risalgono al luglio del 2014. A mettere in moto l’indagine sfociata in un decreto di giudizio immediato sulla scorta di una richiesta di imputazione coatta è stata una denuncia delle odierne parti civili non appena la coppia intuì che il processo nei confronti di un secondo legale non era mai iniziato. L’avvocato C.C. si sarebbe appropriato di 677 euro (per contributo unificato, marche da bollo e notifiche), soldi destinati ad instaurare un giudizio civile nei confronti dell’avvocato Giuseppe Rocco per responsabilità professionale. In più il legale finito sul banco degli imputati si sarebbe appropriato degli atti originali e dei documenti consegnatigli dai coniugi e del fascicolo di parte del processo senza mai avviare il procedimento per responsabilità civile nei confronti dell’avvocato Giuseppe Rocco. Sulla scorta delle indagini l’allora pubblico ministero Elsa Valeria Mignone emise un decreto di citazione diretta a giudizio a seguito di un’imputazione coatta disposta dal gip.

In sede di discussione l’avvocato dell’imputato, il legale Serena Vadacca (del Foro di Brindisi), aveva invocato l’assoluzione sulla base dell’insussistenza del fatto. Non appena saranno messe nero su bianco le motivazioni (attese nei prossimi 40 giorni) la difesa presenterà ricorso in Appello. La sentenza sarà inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina che adotterà i provvedimenti più opportuni. Anche l’Ordine degli Avvocati è stato informato.