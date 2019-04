LECCE – Dopo l’ampio apprezzamento riscontrato nelle prime due serate, giovedì 25 aprile alle ore 20:00 si svolgerà a Lecce presso l’Auditorium del Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” (ingresso Viale Francesco Lo Re) l’incontro/concerto intitolato “Fibromialgia: un dolore da ascoltare”, terzo appuntamento di “Musica e Medicina – Spettacolo e Salute – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, evento ideato e organizzato da AGMI – Associazione Giovani Musicisti Italiani.

Durante la serata, ad ingresso libero e realizzata in collaborazione con APMAR Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – Gruppo Fibromialgia, interverranno Maurizio MURATORE, Direttore U.O. Reumatologia del P.O. “Vito Fazzi” – Polo Riabilitativo San Cesario di Lecce, Antonella CELANO, Presidente nazionale APMAR e Cinzia ASSALVE, che fa parte del Consiglio Direttivo APMAR e referente del gruppo fibromialgia. Tante le domande alle quali gli esperti risponderanno: “Cosa è la Fibromialgia? Chi è la persona fibromialgica? Quali sono i sintomi? Quali le cause?” E ancora diagnosi e terapia, impatto sulla vita lavorativa, informazione alla persona affetta da Fibromialgia, le possibilità in tema di prevenzione. Quindi i relatori dialogheranno in modo assolutamente intellegibile e discorsivo con il pubblico che parteciperà attivamente all’evento. Moderatore del dibattito sarà Alessandro D’AMELIO, Responsabile U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

La giovane pianista svizzera Marta MESZAROS sarà, invece, la protagonista del concerto. Apprezzata per il suo “pianismo sicuro e slanciato, poetico e tecnicamente saldo”, dopo la vittoria del Primo Premio al Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù, si esibirà in un variegato programma comprendente musiche di F. Haydn, L. van Beethoven e F. Chopin.

L’intera manifestazione si svolge sotto l’alto patrocinio del Ministero della Salute, d’intesa con la Prefettura di Lecce, in collaborazione con la Questura di Lecce, Regione Puglia – Polo Biblio Museale Castromediano Lecce, ASL Lecce. Attiva è la partecipazione all’evento del CSVS Centro Servizi Volontariato Salento, che ha il compito di promuovere e rafforzare sul territorio la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del terzo settore.

Il successivo incontro/concerto dal titolo “Dalla dipendenza alla libertà” sarà dedicato alle scuole e si svolgerà giovedì 2 maggio 2019 alle ore 10.30 presso la Cavea del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, con la partecipazione dell’organista, compositore e direttore d’orchestra Ennio Cominetti.

Musica e Medicina – Spettacolo e Salute: I concerti dell’Informazione e della Prevenzione è un evento ideato e organizzato da AGMI Associazione Giovani Musicisti Italiani d’intesa con: Prefettura di Lecce, in collaborazione con: Questura di Lecce, Regione Puglia – Polo Biblio-Museale “S. Castromediano” Lecce, Puglia Salute – ASL LECCE, con la partecipazione di: SIPS – Società Italiana di Psichiatria Sociale, AIAC – Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione, FIADDA – Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi, APMAR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, Associazione di Volontari per la Salute Mentale Progetto ITACA, Comunità Emmanuel, Associazione Alzheimer Italia, Just4Jesus, Rotary Club Lecce, Associazione Mozart Italia, Scuola Statale ad Indirizzo Musicale “A. Grandi” – Lecce, con il patrocinio di: Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di Roma – Regione Puglia (Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione Beni Culturali, Assessorato al Lavoro e Formazione – Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Assessorato al Welfare Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità) – Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia – Provincia di Lecce – Comune di Lecce – Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce – Università del Salento – Università Popolare MusicArTerapiadi Roma – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce – CSVS Centro Servizi Volontariato Salento – SIPS Società Italiana di Psichiatria Sociale.