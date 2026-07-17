Autovelox di Lequile, Altvelox si rivolge alla procura: “Nessuna sospensione, documenti non consegnati e verifiche rimaste senza esito conosciuto“

LEQUILE – Continua la battaglia di alcune associazioni dei consumatori contro gli autovelox installati sulla Lecce – Gallipoli. Altvelox si è rivolta alla Procura perché la richiesta di trasparenza e legalità rivolta agli organi amministrativi non ha ricevuto un riscontro completo e sostanziale. Spetterà ora alla magistratura verificare la regolarità degli atti, acquisire la relazione della Polizia Stradale, controllare le autorizzazioni di ANAS, esaminare l’istruttoria prefettizia e accertare le condotte concretamente poste in essere da ciascun soggetto coinvolto.

L’Associazione ha chiesto anche di valutare l’immediato sequestro probatorio della documentazione amministrativa e tecnica e, ricorrendone i presupposti di legge, l’adozione delle misure necessarie a impedire che apparecchiature contestate inizino a produrre migliaia di procedimenti sanzionatori prima che sia verificata la loro piena conformità.

“Non chiediamo impunità per chi viola i limiti di velocità. Chiediamo che chi esercita il potere sanzionatorio rispetti per primo la legge. Quando le istituzioni non forniscono gli atti e non chiariscono le contestazioni ricevute, rimane necessario rivolgersi alla magistratura per ottenere quella garanzia di legalità che non è stata assicurata in sede amministrativa”, dichiara Gianantonio Sottile Cervini, presidente di Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada.