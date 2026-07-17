Perde il controllo del monopattino e cade, 28enne ricoverato in Rianimazione

Taurisano (Lecce) – Avrebbe perso il controllo del suo monopattino, è caduto ed è finito in Rianimazione.

Brutta avventura, la notte scorsa, per un 28enne, rimasto ferito per un incidente, in via Garibaldi, a Taurisano.

Dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe finito su un’auto parcheggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno portato il 28enne al Vito Fazzi di Lecce, dove ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati poi effettuati dagli agenti della Polizia locale di Taurisano.