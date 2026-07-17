È festa a Galatone per i 104 anni di “Nonna Marisa”

GALATONE – “Un incredibile traguardo per la nostra concittadina Maria Luisa Caputo che festeggia il suo 104° compleanno”, commenta il sindaco Flavio Filoni. Maria Luisa, o come viene chiamata fin da bambina, Marisa, nasce a Galatone il 17 luglio 1922, anche se per l’anagrafe la data di nascita è posticipata di un giorno, ovvero il 18 luglio, secondo una consuetudine del tempo.

Marisa è la secondogenita di Egidio e di sua moglie Teresa Castrignanò, originaria di Nardò e figlia di Francesco. La loro è una famiglia che vive in grande armonia, secondo sani principi e valori morali. Fin da piccola Marisa si mette in evidenza per il carattere indipendente e vivace, ma deve anche crescere in fretta perché perderà l’amatissima madre a soli dodici anni e resterà lei, piccola donna, accanto al padre e al nonno Vito Caputo. Poi a soli diciannove anni, in tempo di guerra, il matrimonio con Angelantonio De Benedetto, medico dentista, con cui condividerà la propria vita per ben sessantadue anni, sempre circondati dall’affetto dei loro tre figli, Lucio, Bruno e Aldo e poi dalle nuore e dagli amatissimi nipoti.

“Attraversa un secolo con il sorriso e con la costante attenzione verso la sua famiglia, sorretta da una fede profonda che la accompagna sempre e dai ricordi indelebili della sua bellissima infanzia, trascorsa tra Galatone e Santa Maria al Bagno – ha detto il primo cittadino – Tutta la sua famiglia le è grata perché Marisa, da moglie, da madre, nonna e zia, ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per tutti i suoi cari. Nella mattinata di oggi l’assessore Pina Antico (che vedete in foto) ha portato a Marisa tutto l’affetto e gli auguri della comunità galatonese.