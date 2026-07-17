“Un Paese”, al Cinema del Reale il racconto fotografico del borgo di Antonio Coccioli ed Eleonora Perla: immagini di straordinaria intensità

CORIGLIANO D’OTRANTO – Non servono panorami da cartolina o scorci perfetti per raccontare l’anima di un borgo. Bastano uno sguardo sensibile, la capacità di attendere il momento giusto e il talento di trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario. È questa la forza del racconto fotografico “Un Paese”, firmato da Antonio Coccioli ed Eleonora Perla e ospitato dal Cinema del Reale a Corigliano d’Otranto dal 16 al 18 luglio.

I due fotografi riescono in un’impresa tutt’altro che scontata: sottrarre il borgo alle immagini stereotipate costruite per il turismo e restituirne invece la dimensione più autentica. Le loro fotografie non inseguono l’effetto spettacolare, ma raccontano la bellezza nascosta nei gesti quotidiani, nei volti di chi abita questi luoghi, nelle relazioni che si intrecciano ogni giorno e nei ritmi lenti che ancora caratterizzano la vita della Grecìa Salentina.

È proprio qui che emerge la bravura degli autori. Cogliere la vita quotidiana significa saper osservare ciò che spesso passa inosservato: una conversazione tra vicini, un anziano seduto davanti alla propria abitazione, un’attività svolta con naturalezza, un’espressione fugace, un dettaglio apparentemente insignificante che, attraverso l’obiettivo, acquista un valore universale. Ogni scatto diventa così un frammento di memoria collettiva, capace di raccontare un territorio molto più di qualsiasi immagine patinata.

Le fotografie costruiscono un ritratto corale di Corigliano d’Otranto, mettendo al centro le persone prima ancora dei luoghi. Sono gli abitanti, con le loro abitudini, le loro storie e la loro presenza quotidiana, a dare identità al paese. L’obiettivo di Coccioli e Perla segue con discrezione questa umanità, evitando ogni artificio e restituendo immagini sincere, nelle quali lo spettatore ritrova emozioni, appartenenza e senso di comunità.

Il risultato è una narrazione fotografica che invita a riflettere sul significato stesso dell’abitare un luogo. In un’epoca in cui molti borghi rischiano di trasformarsi in semplici destinazioni turistiche, il lavoro dei due fotografi ricorda che il vero patrimonio è rappresentato dalle persone che li vivono ogni giorno. La loro sensibilità nel fermare l’istante, nel valorizzare la normalità e nel raccontare senza retorica la quotidianità rende questa mostra un omaggio autentico alla vita dei piccoli centri, dimostrando come la fotografia possa diventare uno straordinario strumento di memoria, identità e racconto del reale.