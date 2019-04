di Claudio Tadicini

MACERATA/LECCE – Una piccola flotta di candidati salentini “invade” le Marche: due giovani fratelli di Casarano ed un altro salentino sono candidati sindaci, un’altra dozzina e più è presente nelle liste per essere eletta come consiglieri comunali. E c’è addirittura una 91enne di Ruffano.

Accade tra Cessopalombo, Camporotondo di Fiastrone e Poggio San Vicino – minuscoli centri in provincia di Macerata – dove il movimento “L’Altra Italia” (fondato a Maglie alcuni mesi fa) ha depositato presso gli uffici elettorali dei tre comuni maceratesi le proprie liste in vista delle prossime tornate elettorali del 26 maggio.

A balzare subito all’occhio – suscitando preoccupazioni tali da spingere un assessore regionale a “scomodare” il Prefetto di Macerata, cui ha segnalato le “anomalie”, affinché esegua alcune verifiche sull’elenco dei candidati “forestieri” – sono stati i nominativi di “perfetti sconosciuti” presentati alle urne dal movimento di centro-destra fondato da Cosimo Damiano Cartelli nei tre minuscoli comuni succitati (il più “popoloso” si aggira attorno ai 600 abitanti, il più piccolo sfiora i 250), dove la sola presentazione della lista garantisce alcuni posti da consigliere nel futuro governo cittadino.

L’assessore regionale delle Marche Angelo Sciapichetti, che ha sollevato la questione con post su Facebook prima di interpellare il Prefetto di Macerata Jolanda Rolli, teme possibili “infiltrazioni”: “Visto che per la ricostruzione post terremoto si parla del cantiere più grande d’Europa – scrive Sciapichetti sul social network – dobbiamo essere molto vigili e non abbassare la guardia. Il nostro è un territorio sano che deve rimanere tale e al riparo da qualsiasi fenomeno. Per questo motivo questa mattina (ieri, ndr), appena appresa la notizia, ho segnalato la cosa al Prefetto di Macerata Jolanda Rolli perché da parte delle Istituzioni si presti la massima attenzione. Sulla difesa della legalità e dell’integrità morale del nostro territorio non si può e non si deve scherzare. Mai”. “Ho segnalato la vicenda al Prefetto – dichiara l’assessore regionale delle Marche Angelo Sciapichetti, contattato dalla nostra redazione – sarà compito suo verificare che sia tutto apposto. Appare strano che in tre comuni monolista si presentino personaggi provenienti dalla Puglia, che nulla hanno a che fare con il nostro territorio. Perciò ho inoltrato al Prefetto di Macerata una segnalazione, affinché esegua i dovuti accertamenti”.

Nel comune di Cessapalombo, con “L’altra Italia”, il candidato sindaco è il giovane Pierpaolo De Santis, 25enne di Casarano, supportato nella sua corsa a primo cittadino dai consiglieri Maria Roberta Caroli, 21enne di Gallipoli, Damiano Favorelli, 52enne di Lizzanello, Giorgio Durante, 31enne di Lecce, Anna Serena Favorelli, 33enne di Lecce, Annalucia Fedoli, 57enne di Vernole, Antonio Potì, 38enne di Lecce, e ancora Donatello Scarlino, 37enne di Melissano, ed Antonio Picci, 70enne di Lecce. Tra i candidati consiglieri anche la romana Cinzia Salamanca, di 57 anni.

Non si tratta delle uniche “anomalie” evidenziate dall’assessore del Pd. Nel vicino comune di Camporotondo di Friastone, infatti, a correre per la carica di sindaco è un altro De Santis, fratello di Pierpaolo, che – tra gli altri – potrà contare anche sui voti che riuscirà ad accaparrarsi un’ultranovantenne di Ruffano, in corsa per diventare consigliera comunale. Altri nostri conterranei, infine, figurano tra i candidati anche nel minuscolo comune di Poggio San Vicino (circa 250 abitanti), tra cui il candidato sindaco Michele Rizzo.

Le liste, presentate nella giornata di ieri, sono al vaglio della commissione elettorale che, dunque, non le ha ancora ufficializzate. Sempre ammesso che il Prefetto non ravvisi le stesse “inquietanti” anomalie, che hanno fatto scoppiare il “caso”.