Aggredita da pitbull e rottweiler mentre passeggia col cane: ferita una 44enne

CASTRIGNANO DE’ GRECI (Lecce) – È stata aggredita da due cani di grossa taglia mentre passeggiava con il proprio cagnolino nei pressi del campo sportivo di Castrignano dei Greci. Vittima dell’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è Caterina, 44 anni, moglie del sindaco Roberto Casaluci, rimasta ferita e successivamente sottoposta a un intervento chirurgico al “Vito Fazzi” di Lecce.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19 nella zona industriale del paese. La donna stava camminando insieme al suo meticcio di piccola taglia quando, improvvisamente, un pitbull e un rottweiler sarebbero fuggiti da un’abitazione vicina, lanciandosi all’inseguimento del cane e della proprietaria.

Nel tentativo di mettersi in salvo, la 44enne è riuscita a raggiungere l’ingresso del campo sportivo, ma è caduta a terra sotto l’attacco dei due animali. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un allenatore e di un dirigente di una scuola calcio presenti nella struttura, che sono intervenuti immediatamente.

I due soccorritori, dopo momenti di forte tensione, sono riusciti con fatica a sottrarre la donna e il cagnolino alla furia dei cani, evitando conseguenze ancora più gravi.

La 44enne è stata soccorsa e trasportata inizialmente all’ospedale di Scorrano, per poi essere trasferita al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata sottoposta d’urgenza a un intervento di chirurgia plastica a causa delle profonde ferite riportate all’avambraccio e al polso. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Ferito anche il cagnolino, che ha riportato lesioni in diverse parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nelle ore successive all’accaduto, personale della Asl e della polizia locale ha raggiunto la zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e avviare gli accertamenti del caso. Convocato anche il proprietario dei due cani coinvolti nell’attacco.