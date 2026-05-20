Caso allontanamento dal posto di lavoro dal distretto socio sanitario: una lieve condanna e un’assoluzione

GAGLIANO DEL CAPO/CASARANO (Lecce) – Si chiude con una lieve condanna e un’assoluzione piena il processo a carico di due dipendenti della Asl in servizio nell’ospedale di Gagliano del Capo, accusati di aver timbrato il cartellino per poi allontanarsi ed espletare faccende personali per poi rientrare sul posto di lavoro prima della fine del turno di lavoro. la giudice monocratica ha inflitto 1 anno di reclusione, concedendo il beneficio della pena e la non menzione nel casellario a carico di Sergio Greco, 62 anni di Gagliano del Capo, (difeso dall’avvocato Luigi Covella), collaboratore amministrativo professionale esperto, con l’accusa di false certificazioni a aricsarcire la Asl, parte civile con l’avvocato Alfredo Cacciapaglia.

L’imputato è stato assolto dall’accusa di truffa ai danni dello stato perché il fatto non costituisce reato. Con la stessa formula è stata assolta Maria Antonietta Preite, 57enne di Casarano, (assistita dagli avvocati Luigi e Alberto Corvaglia) con qualifica di coordinatrice infermieristica, per la quale era stata richiesta una condanna a 2 anni e 4 mesi così come per Greco.

Complessivamente nell’inchiesta erano coinvolti altri 12 dipendenti. Nei confronti dei quali, gli inquirenti ipotizzavano i reati di truffa aggravata in danno del Servizio sanitario nazionale nonché false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversi dipendenti del distretto sanitario, che avrebbero fatto timbrare il proprio badge marcatempo da altri colleghi compiacenti, per attestare falsamente la loro presenza in servizio sebbene fossero assenti – per ritardo o allontanamento anticipato (e ragioni esclusivamente personali) – inducendo cosi in errore l’amministrazione di appartenenza.

L’articolata attività investigativa, durata 10 mesi tra il 2021 ed il 2022, è stata condotta con pedinamenti e videocamere dai militari del Nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.