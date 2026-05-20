Foto osé della figlia 12enne della ex compagna in cambio di regali: a processo professionista e madre ragazzina

LECCE – Con la scusa di regalare scarpe e vestiti nuovi si faceva inviare foto e video intimi dalla figlia 12enne della ex compagna. Un professionista leccese è finito sotto processo con le accuse di pornografia minorile e adescamento di minori così come disposto dal gup Angelo Zizzari. Insieme al professionista sul banco degli imputati è finita anche la madre. La donna ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato: processo fissato per il 5 ottobre. Per gli inquirenti “pur essendo venuta a conoscenza che l’ex compagno intratteneva conversazioni su Instagram con la figlia non impediva i contatti per mesi”. Indagine coordinata dalla pm Erika Masetti dopo la denuncia della stessa donna ritenuta però tardiva per non essere denunciata anche lei per pornografia minorile.

Nel frattempo nel fascicolo d’indagine sono confluite le dichiarazioni rilasciate dalla ragazzina nel dicembre del 2023 in un primo ascolto protetto davanti agli inquirenti; il contenuto dell’incidente probatorio alla presenza della gip Giulia Proto e gli esiti di una consulenza dell’ingegnera Tania De Benedittis sui telefonini.

Agli atti anche una perizia sulla capacità della 12enne di stare in giudizio e l’attendibilità delle sue dichiarazioni a affidata alla psicologa Sara Scrimieri. E proprio la scrematura dei cellulari ha fatto emergere un quadro sconcertante: video e foto intime della minore immagazzinate sul cellulare dell’ingegnere, indagato anche per aver divulgato, tramite E-Mule, ulteriore materiale pedopornografico con altri ragazzini. Il fascicolo principale, però, riguarda i contatti social con la figlia della ex compagna iniziati nel dicembre del 2022 (quando ormai la relazione con la madre era finita) e conclusi a maggio dell’anno successivo.

Lusinghe e apprezzamenti sul suo aspetto fisico, il desiderio di trascorrere del tempo insieme, e la promessa di acquistarle scarpe e vestiti nuovi. Come accaduto quando ha chiesto l’ennesima foto alla ragazzina per regalarle un completino intimo di Victoria’s Secret. Una circostanza, quest’ultima, nota alla madre. Che, in realtà, già da mesi, sapeva dei contatti social tra la figlia e il suo ex compagno senza però mai interrompere quel flusso di video e lusinghe. “In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore e quindi quale soggetto investito di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psicofisica della stessa – si legge nella richiesta di rinvio a giudizio – non impediva che la minore inviasse materiale pedopornografico”.

Nonostante la donna conoscesse lo spiccato interesse dell’uomo per la sfera sessuale per aver intrattenuto una relazione sentimentale per anni. Dopo l’invio dell’ultima foto hard della figlia, avrebbe deciso di denunciare l’ex compagno presentandosi in caserma. Alla fine sono finiti sotto processo entrambi: l’uomo è difeso dall’avvocato Giovanni Faggiano del Foro di Brindisi; la madre, invece, dall’avvocato Ivan Feola.