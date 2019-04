PUGLIA – A Lecce e in tutta la regione, per tutta la mattinata, si sono susseguite le cerimonie di commemorazione della Liberazione. È una giornata simbolo dell’unità d’Italia e della resistenza contro le forze fasciste nel secolo che travolse col sangue e la violenza il continente europeo. Quella storia ancora oggi è un monito: meglio una democrazia con tanti problemi di corruzione rispetto alle dittature dei generali, alle bastonature delle squadre fasciste, all’avventurismo guerrafondaio e alla perdita di libertà. Nonostante la sfiducia di troppi cittadini nella politica, consolidata da scandali e voto di scambio, la democrazia è ancora oggi l’unico antidoto all’involuzione autoritaria, dove gli umori di un capo assoluto governano le masse. Intanto a Nardò esplodono le polemiche da parte dell’opposizione per l’assenza del sindaco alle celebrazioni per il terzo anno consecutivo. Pippi Mellone ha un passato di militanza nelle file giovanili del Movimento Sociale Italiano: in sua vece oggi a Nardò c’era il vicesindaco. PUGLIA – A Lecce e in tutta la regione, per tutta la mattinata, si sono susseguite le cerimonie di commemorazione della Liberazione. È una giornata simbolo dell’unità d’Italia e della resistenza contro le forze fasciste nel secolo che travolse col sangue e la violenza il continente europeo. Quella storia ancora oggi è un monito: meglio una democrazia con tanti problemi di corruzione rispetto alle dittature dei generali, alle bastonature delle squadre fasciste, all’avventurismo guerrafondaio e alla perdita di libertà. Nonostante la sfiducia di troppi cittadini nella politica, consolidata da scandali e voto di scambio, la democrazia è ancora oggi l’unico antidoto all’involuzione autoritaria, dove gli umori di un capo assoluto governano le masse. Intanto a Nardò esplodono le polemiche da parte dell’opposizione per l’assenza del sindaco alle celebrazioni per il terzo anno consecutivo. Pippi Mellone ha un passato di militanza nelle file giovanili del Movimento Sociale Italiano: in sua vece oggi a Nardò c’era il vicesindaco.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

“É sempre necessario ricordare il 25 Aprile, il giorno in cui l’Italia è stata liberata dalla dittatura e dall’occupazione nazifascista.

Questa giornata è sempre fonte di polemiche, ma in realtà è la giornata nella quale la Repubblica, la Costituzione repubblicana, la nostra comunità viene fondata dalle ceneri della vergogna del fascismo e di una guerra assurda e si avvia verso la democrazia e la libertà.

E questo deve unirci non dividerci. Capisco che dopo tanta sofferenza queste divisioni dopo 74 anni ancora resistono, ma il mio appello è veramente a tutti gli italiani, a tutti quelli che amano questo Paese, di smettere di pensare alla storia come una partita di calcio infinita dove c’è sempre una squadra da sostenere ad ogni costo. Non è un gioco, è una cosa molto più seria e grave.

Quello che a noi serve é concepire insieme il futuro di questo Paese e non si arriva al futuro senza democrazia, senza libertà e senza amore per l’umanità in genere. Perché quello che noi festeggiamo con il 25 aprile é anche la fine della guerra.

Noi italiani avevamo aggredito mezzo mondo per sogni di conquista. Una cosa che rimane scritta sui libri e che costituisce ancora per l’Italia un gravissimo problema nelle relazioni internazionali, perché siamo una delle Nazioni che dopo avere attaccato tutte le altre ha perso la guerra e questa cosa non può essere cambiata, ma ci deve far riflettere per il futuro. Il 25 aprile è l’unico giorno che ci ha dato il riscatto dagli errori compiuti in quei vent’anni così tragici”.

Lo ha detto Michele Emiliano intervenendo oggi al Sacrario militare di Bari alle Celebrazioni per il 25 Aprile.

Emiliano ha poi partecipato in piazza Prefettura alla deposizione della corona in memoria dei partigiani caduti.