Consiglio regionale: approvata la mozione per regolarizzare il bollo auto scaduto. Lavori conclusi

Conclusi i lavori del Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità della mozione proposta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Paolo Pagliaro, affinchè si adotti una misura straordinaria per consentire ai cittadini pugliesi morosi di regolarizzare il bollo auto scaduto pagando solo l’importo originario, senza interessi né sanzioni. L’obiettivo è favorire il rientro di un’evasione considerata significativa e recuperare risorse utili ai servizi pubblici regionali.

La mozione parte dal quadro normativo attuale, che prevede sanzioni crescenti, iscrizione a ruolo e, nei casi più gravi, la radiazione del veicolo dal PRA. Secondo i proponenti, l’alto numero di morosi rende necessario un intervento regionale che incentivi il pagamento spontaneo, semplice e immediato, tramite i canali autorizzati, senza procedure aggiuntive.

Il testo originario è stato emendato su proposta dell’assessore al bilancio Sebastiano Leo.

Pertanto con il testo approvato si impegna la Giunta regionale ad aderire alla definizione dei propri carichi affidati all’Agenzia delle entrate e riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per quanto afferisce il recupero della rata automobilistiche scadute.

Si impegna la Giunta a valutare l’opportunità di estendere la definizione agevolata anche all’ultimo triennio previa compatibilità tecnico-giuridica con la normativa nazionale e sostenibilità economica e finanziaria dell’Ente Regione.