Fondo Nazionale Non Autosufficienze 2025/2027, la Regione anticipa 50 milioni per garantire la continuità dei servizi di assistenza

Quasi 50 milioni di euro anticipati dalla Regione Puglia per garantire continuità ai servizi, sostenere le famiglie e rafforzare la rete territoriale dedicata alle persone più fragili. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che consente la programmazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienze riferito all’annualità 2025, assicurando la prosecuzione di interventi fondamentali rivolti a persone con disabilità gravissima e anziani non autosufficienti anche in una fase di ritardo del percorso nazionale di programmazione del Piano Non Autosufficienze.

“Con questa decisione la Regione Puglia conferma una scelta precisa: non lasciare sole le persone più fragili e le loro famiglie”, dichiara l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casili. “Abbiamo deciso di anticipare con risorse regionali l’intera quota del Fondo Nazionale Non Autosufficienze 2025, compiendo il massimo sforzo consentito dall’attuale quadro normativo per garantire continuità agli interventi e ai sostegni economici destinati alle persone non autosufficienti. Questo ci permette di evitare vuoti nei servizi, offrire certezze ai caregiver familiari e consentire agli Ambiti territoriali sociali di proseguire la programmazione delle attività senza interruzioni”. “Un lavoro amministrativo, tecnico e politico molto complesso – prosegue l’assessore – portato avanti dal dipartimento e dall’assessorato al Welfare in costante raccordo con le altre Regioni anche nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata. L’anticipazione regionale è possibile esclusivamente con riferimento alla quota FNA 2025 oggetto di decreto ministeriale di impegno ed è proprio questo che consente oggi di prorogare le misure attualmente finanziabili fino ad agosto 2026. Parallelamente stiamo chiedendo al Governo, insieme alle altre Regioni, un corretto allineamento del flusso finanziario tra Stato e Regioni e la definizione del percorso relativo al Piano Non Autosufficienze, così da poter programmare anche le annualità 2026 e 2027”.

Tra gli interventi principali previsti, la prosecuzione della misura “Sostegno Familiare”, destinata alle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza assistite a domicilio dai caregiver familiari. Grazie all’utilizzo anticipato delle risorse FNA 2025 attualmente disponibili, la misura sarà prorogata fino ad agosto 2026 per i beneficiari già ammessi entro il 31 dicembre 2024 e per coloro che risultano collocati utilmente in graduatoria.

L’atto approvato assegna, inoltre, agli Ambiti territoriali sociali oltre 32,4 milioni di euro di risorse FNA 2025 destinate alla programmazione dei Piani Sociali di Zona 2026/2028, prima annualità del nuovo ciclo di programmazione regionale. I fondi saranno utilizzati per rafforzare interventi, servizi territoriali e percorsi integrati di presa in carico sociale e sociosanitaria rivolti sia alle persone non autosufficienti con disabilità tra 0 e 70 anni, sia agli anziani ultrasettantenni non autosufficienti, consolidando la rete di assistenza e supporto sui territori.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attuazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali e conferma l’impegno della Regione Puglia nel consolidare un modello di welfare territoriale fondato sulla prossimità, sulla domiciliarità e sul sostegno concreto alle fragilità.