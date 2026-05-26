Consiglio regionale, sì alla mozione a sostegno dei “precari del Pnrr”, personale giuridico-amministrativo a tempo determinato dei Tribunali

Approvata all’unanimità la mozione a prima firma del consigliere Cosimo Borraccino (Pd), a sostegno del personale giuridico – amministrativo a tempo determinato dei Tribunali pugliesi e alla stabilizzazione dei “precari Pnrr” del Ministero della Giustizia.

Pertanto, si impegna la Giunta regionale ad esprimere pieno sostengo a tutti i lavoratori precari dei Tribunali pugliesi nella loro richiesta di stabilizzazione a tempo indeterminato, così come di tutti i “precari Pnrr” della Giustizia, per il riconoscimento della professionalità acquisita in questi anni che rischia di essere dispersa e vanificata, acuendo una situazione di carenze negli organici del personale amministrativo già molto grave. Impegna, inoltre, l’istituzione territoriale ad aprire un’interlocuzione e un momento di verifica con gli uffici giudiziari locali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per una valutazione delle attuali carenze di organico e degli effetti che potrebbero discendere dalla mancata stabilizzazione del personale a tempo determinato sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini