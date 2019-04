LECCE – Il consigliere uscente di Direzione Italia, Angelo Tondo, non ci sta a subire le accuse della coalizione di centrosinistra, “supportata da potenti politici di spicco regionali”, e replica a stretto giro:

“Nella suggestiva cornice di uno storico multisala leccese, domenica è andata in scena la mega-produzione teatrale di una nota compagnia barese di Lungomare Nazario Sauro, dal titolo: ‘L’arroganza del potere. La disfatta del pudore’ – racconta Angelo Tondo – Perfettamente calato nel ruolo del protagonista, senza dubbio, il ‘ragazzo di destra trasformato in vicesindaco di sinistra’, promettente rampollo della rinomata compagnia barese.

Ironia a parte, è stato uno ‘spettacolo’ francamente imbarazzante quello offerto da Alessandro Delli Noci. Lanciare strali contro fantomatici ‘patti di potere’ di fronte ad una prima fila della platea presidiata da Domenico Laforgia, ex ‘magnifico’ dell’Università del Salento e oggi direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. Per non parlare della presenza, a solo qualche poltrona di distanza, del Capo di Gabinetto di Emiliano, Claudio Stefanazzi, dominus di una delle liste di area.

Attenzione, però, perché non si tratta di una lista qualsiasi. Chiunque avesse la pazienza di approfondire, infatti, potrebbe facilmente scoprire che ad ognuno dei componenti della lista in questione è facilmente associabile un’area specifica della struttura amministrativa regionale, guidata dal regista affatto occulto della rappresentazione andata in scena, Michele Emiliano.

Come dicevo, appunto, il trionfo dell’arroganza del potere e la totale disfatta del minimo senso del pudore. Il tutto condito, come ormai usuale, dalle patetiche offese personali nei confronti del nostro candidato sindaco, Saverio Congedo. In fondo il ‘civismo’, a volte, ha solo una consonante di differenza dal cinismo. Uno spettacolo decisamente imbarazzante”.