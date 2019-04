LECCE – Alberto Russi replica a stretto giro al coordinatore di Puglia Popolare: “Leggo con divertimento il comunicato di Mazzei, dal quale certamente non posso prendere lezioni di etica e coerenza politica, dati i suoi altalenanti trascorsi. Il tenore del suo puerile comunicato stampa, peraltro non condiviso a quanto mi risulta con i vertici regionali del suo movimento, dimostra in realtà tutta la fragilità e disorganizzazione in cui versa il Movimento che forse incautamente gli è stato affidato a livello territoriale. La reazione infantile e scomposta che traspare da questo comunicato ne denota tutta la sua debolezza. Ho già chiarito con le dovute forme che non ho mai accettato. alcun incarico regionale nel Movimento, perché mai alcun incarico mi è stato formalizzato, e questo la dice lunga sulla sua scarsa organizzazione. Ignora il buon Mazzei che se non mi sono mai speso per il

Movimento è forse perché sin da subito ne ho rilevato le sue criticità umane e strutturali, e prova ne è la reazione isterica mostrata da lui anche alla amica Eleonora Monteforte che gli comunicava il legittimo, libero esercizio del potere di rinuncia alla sua candidatura in Puglia Popolare. Non ritengo di dover imparare nulla da Mazzei dunque, alla cui debolezza ho provveduto portando comunque nella sua lista una buona candidatura da poter spendere e per la quale dovrebbe ringraziarmi! Anche oggi quindi ritengo di aver dato un ulteriore contributo al Movimento offrendo la possibilità a Mazzei di poter avere un po’ visibilità mediatica.

D’altronde, sin da subito, ha usato il mio nome e la nostra conoscenza per avere qualche spazio sui media! La sua reazione oggi non mi meraviglia anche in considerazione della sua accertata difficoltà a reperire figure di spessore per poter ultimare la sua lista! Ben ha fatto dunque l’amico Carlà a non ritirare la sua candidatura, anche perché un aiuto non si nega a nessuno! Per quello che mi riguarda sono sempre più convinto, anche per la pochezza umana dimostrata da qualcuno, della bontà della mia scelta di candidarmi nel centrodestra che mi aveva già eletto consigliere, dove peraltro lo stesso Mazzei senza alcun risultato aveva militato in precedenza”.