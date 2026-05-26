Quattro indagati per un tentato omicidio di un giovane in auto con moglie e figli: si salvò per miracolo

SQUINZANO (Lecce) – Le indagini del blitz hanno fatto luce sui presunti responsabili del tentato omicidio di Roberto Napoletano, il 28 ottobre 2022. Ne rispondono Gianmarco Maci, Mattia Pennetta, Francesco Morelli e Antonio Perrone. Morelli e Perrone, a bordo di una Fiat 500 noleggiata e Pennetta e Maci, su Fiat Grande Punto, avrebbero seguito Napoletano.

Che, insieme alla moglie e ai suoi figli, viaggiava su una Mercedes classe A 250, per tutto il tragitto percorso dallo stesso fino a giungere al distributore di carburanti IP, situato in Via Lecce a Squinzano. Mentre Napoletano scendeva per fare rifornimento, avvicinatisi alle sue spalle, Morelli, imbracciando un kalashnikov AK47, sporgendosi dal lato passeggero dell’auto condotta da Perrone, ed affiancata dalla Fiat Grande Punto con a bordo gli altri due, esplodeva all’indirizzo di Napoletano vari colpi, ferendolo al piede sinistro, provocandogli lesioni guaribili in giorni 30.

La vittima dell’agguato riuscì a salvarsi perché, accortasi dall’arrivo della Fiat 500 in velocità e di Morelli che si sporgeva per sparargli, riusciva a ripararsi dietro la colonnina, venendo, dunque, colpito in maniera non grave; con le aggravanti: – del fatto commesso con premeditazione; con metodo mafioso in considerazione dell’arma utilizzata e delle modalità dell’azione posta in essere in presenza di bambini, con modalità plateali, evidentemente per far accrescere lo stato di assoggettamento e di omertà e di assicurarsi, così operando, anche il completo controllo di Squinzano e paesi limitrofi e dunque per agevolare l’attività criminosa dell’associazione mafiosa di riferimento sul territorio di competenza.