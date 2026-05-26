Consiglio regionale, sì alla mozione di FdI per potenziare l’assistenza agli studenti universitari disabili

Approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con la quale si chiede alla Regione Puglia di potenziare i servizi di assistenza alla persona per gli studenti con disabilità che frequentano gli atenei pubblici.

La richiesta nasce dal fatto che, nonostante il diritto allo studio sia garantito dalla Costituzione e dalle leggi 104/92 e 17/99, l’assistenza universitaria oggi si limita quasi esclusivamente al supporto didattico, senza prevedere figure dedicate ai bisogni fisici e motori.

La mozione evidenzia che molti studenti necessitano di aiuto nella mobilità, nell’uso degli spazi, nell’igiene personale e nelle attività quotidiane, aspetti che non possono essere coperti dai soli tutor o pedagogisti. Il progetto “Rottevariabili”, finanziato da ADISU nel 2023, ha introdotto alcune figure professionali come OSS e psicologi, ma con risorse insufficienti rispetto ai bisogni reali.

Per questo la mozione impegna la Giunta a rafforzare i servizi alla persona, incrementando i fondi del progetto o attivando misure analoghe, così da garantire agli studenti con disabilità un’autonomia effettiva nella vita universitaria, senza dover dipendere dal caregiver.