Disagio giovanile, il Pd prepara una legge regionale. Minerva: “Costruire sicurezza attraverso educazione e prevenzione”

“La tragica morte del giovane Sako Bakari ci colpisce profondamente e impone a tutti una riflessione seria sul disagio che attraversa una parte sempre più fragile delle nuove generazioni”.

Lo dichiara il capogruppo Pd, Stefano Minerva, annunciando che il gruppo regionale è al lavoro su una proposta di legge con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti regionali di prevenzione del disagio giovanile e delle nuove forme di devianza minorile.

“Non possiamo limitarci alla sola indignazione o affrontare questi episodi esclusivamente in chiave emergenziale o repressiva. Dietro fenomeni come le baby gang, la violenza tra minori, la dispersione scolastica e l’isolamento sociale esistono spesso fragilità profonde che riguardano famiglie, territori e comunità educative”.

La proposta su cui il gruppo Pd sta lavorando punta a rafforzare gli strumenti regionali già esistenti ampliando il campo di intervento anche ai fenomeni di violenza minorile, alle aggregazioni giovanili a rischio e alle diverse manifestazioni del disagio adolescenziale.

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda il rafforzamento degli strumenti regionali di osservazione e monitoraggio del fenomeno. L’obiettivo è costruire una vera e propria mappatura del disagio giovanile in Puglia attraverso la raccolta e l’analisi integrata dei dati provenienti da scuole, servizi sociali, ASL, enti locali e soggetti che operano nella tutela dei minori.

“Conoscere meglio questi fenomeni – aggiunge – significa poter intervenire prima e in modo più efficace. Vogliamo dotare la Regione di strumenti capaci di individuare precocemente le aree più esposte a vulnerabilità sociali, dispersione scolastica, violenza minorile e marginalità giovanile così da orientare le politiche pubbliche sulla base di dati concreti e aggiornati”.

Tra le ipotesi previste c’è anche l’avvio del programma sperimentale “Comunità Educanti Puglia” pensato come una rete stabile di collaborazione tra scuole, enti locali, servizi sociali, ASL, associazioni sportive e culturali, terzo settore e presìdi educativi territoriali.

“Investire in presidi educativi nei quartieri più fragili, sportelli psicologici, attività sportive e culturali gratuite, contrasto alla dispersione scolastica ed educazione digitale – conclude Minerva – significa costruire sicurezza attraverso prevenzione, presenza educativa e opportunità concrete. Serve una risposta forte ma soprattutto intelligente, una risposta che sappia guardare alle cause profonde del disagio giovanile e non soltanto alle sue conseguenze”.