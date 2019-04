LECCE – Federbalneari ha invitato tutti i candidati sindaco per spiegare gli effetti del Piano Comunale della Costa (uno strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale), partendo dai fatti testimoniati attraverso delle foto dettagliate. Mauro Della Valle lancia alla politica, senza distinzioni di colori politici, il suo appello per salvare la costa leccese. Lecce è una città di mare, ma spesso la politica se lo dimentica. I candidati ricevono in regalo il giubbotto di salvataggio: un gesto simbolico che ha l’obiettivo di aprire un dialogo. Salvemini e Fiorella non si presentano, con la sinistra il dialogo non sembra esserci. San Cataldo non è ben collegato alla città, non ci sono piste ciclabili continue: in questi anni si sono fatti passi indietro. A questo si aggiunge il colpo ai lidi privati che si rischia di assestare con il nuovo Piano Comunale delle Coste. Si prevede la chiusura di una serie di attività senza capire se ci saranno i soldi per tenere pulita una costa che nella parte libera è spesso in stato di abbandono. Come si fa senza l’aiuto economico dei privati, che spesso rappresentano un presidio che garantisce servizi, pulizia e guardiania?

Le spiagge libere con servizi devono essere attrezzate dai Comuni, che dovrebbero avere i soldi per garantire tutti i servizi e la vigilanza, ma ad oggi non sono nemmeno state individuate queste enormi aree, che col nuovo piano si allargano. Ci sono vari interessi in ballo: sviluppo settore turistico, godimento del bene, protezione dell’ambiente e recupero dei tratti di Coste che versano in stato di degrado o di instabilità morfologica. La linea di costa è minacciata sempre di più dall’erosione costiera: Federbalneari partecipa al Tavolo regionale per fronteggiare l’emergenza erosione. Nel piano Comunale molti lidi scompaiono e alcune fasce destinate alla posa di ombrelloni e sdraio sono previste oggi per buona parte in acqua. Lido Turrisi e tanti altri sarebbero fuori gioco. I nuovi lidi previsti hanno spesso spazi limitatissimi e una capienza massima di 30 ambrelloni. “Piccoli tratti, poco profondi sono antieconomici per un imprenditore che debba pagare stipendi, soprattutto per la sicurezza” -tuona il presidente di Federbalneari. “Viene eliminata con un colpo di spugna anche un’azienda storica come lido Turrisi – avvisa il presidente Mauro Della Valle – La legge impone un massimo del 60 per cento di spiaggia libera e 40 di lidi in gestione. L’amministrazione Salvemini riduce quel 40 % quasi del 20 %”.

“L’ubicazione e l’ampiezza di molte aree concedibili individuate come stabilimenti balneari sono di modestissima ampiezza, poco attrattive e con un’attività gestionale e logistica troppo complessa in considerazione del fatto che i manufatti effettivamente realizzabili saranno minimo e sostanzialmente posizionati in battigia con tutti i rischi ambientali e per la sicurezza degli operatori che ne concorrono”.

La richiesta di Federbalneari è di modificare un piano di questo tipo, dialogare, lavorare con tutti per non penalizzare l’economia dei balneari salentini. Un Comune in crisi, tra l’altro, difficilmente riuscirà a garantire la pulizia e l’efficienza delle spiagge libere, visto quello che succede oggi in molti di quei tratti di costa (soprattutto a Frigole, dove chilometri di spiaggia sono in stato di abbandono). Baglivo critica il piano Coste di Salvemini e spiega che lui avrebbe preferito un’effettiva partecipazione. Congedo sottolinea il fatto che la fotografia fatta nel 2011 dalla Regione Puglia oggi è superata. Inoltre, secondo il candidato sindaco del centrodestra, c’è un “pregiudizio ideologico di Salvemini” che invece di vedere l’imprenditore privato come una sentinella e un presidio del territorio lo vede come un problema. Il piano, per tutt’e tre i candidati, è da rivedere, anche perché si basa su parametri completamente superati: si individuano zone per costruire lidi che di fatto sono inutilizzabili o completamente sommerse dall’acqua. Per Adriana Poli Bortone tutto è figlio di un “pasticcio normativo” in cui le varie norme si amalgamano male: “L’amministrazione locale ha fatto un piano di rientro che blocca l’attività amministrativa per 15 anni. L’allargamento della spiaggia libera ai danni del privato è una scelta ideologica”. Insomma, come si garantisce la pulizia e la manutenzione delle spiagge libere con servizi in una situazione di predissesto? Salvemini non è venuto a spiegare. Bisogna chiedere al commissario di bloccare l’approvazione del Piano Comunale delle Coste, per lasciare a un organo politico la possibilità di avviare il dialogo con cittadini e operatori in modo tale da rimodulare tutto”. Della Valle ha costruito un documento dettagliato e ricco di foto, con diversi legali, per chiedere di frenare questo piano.