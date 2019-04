F.Oli.

LECCE – È fissata per il prossimo 26 novembre, davanti al gup Edoardo D’Ambrosio, la discussione dell’abbreviato per cinque degli imputati coinvolti nel processo scaturito dall’inchiesta sulle case popolari a Lecce: Vincenzo Specchia, 64enne, ex segretario generale (in pensione dal 30 giugno scorso), accusato di aver attestato la legittimità di una delibera propedeutica alla concessione di un immobile 5ritenuta irregolare; Ilaria Decimo, 42enne, di Lecce, presidente del comitato territoriale di Lecce della Croce Rossa Italiana del cui direttivo regionale faceva parte la moglie dell’ex assessore Attilio Monosi. E stando a quanto contestato dall’accusa, proprio grazie all’intercessione dell’ormai ex politico la Croce Rossa avrebbe beneficiato dell’immobile di via Grassi, in assenza delle valutazioni obbligatorie per assicurare parità di trattamento tra tutte le associazioni.

Il rito abbreviato è stato chiesto anche per Stefano Armenta, 58enne, di Lecce, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio per un presunto accordo di scambio alloggio-voti con Monosi alle europee del maggio 2014; Serena Cervelli, 33enne di Lecce e Sergio Marti, 45enne originario di Melendugno, ritenuti illegittimi assegnatari degli alloggi. Per quest’ultimo l’avvocato difensore Antonio Savoia ha chiesto e ottenuto che il proprio assistito venga giudicato con l’abbreviato condizionato dall’ascolto della convivente. Sempre questa mattina il gup D’Ambrosio ha conferito incarico allo psichiatra Domenico Suma di redigere una perizia per attestare la capacità dell’imputata di stare in giudizio, così come chiesto dalla difesa. Gli esiti saranno depositati nel mese di settembre. Lo stesso giudice, il 28 giugno prossimo, dovrà esprimersi sulla richiesta di messa alla prova avanzata da altri due imputati: Fabio Freuli, 52 anni e Roberta Murra, di 40, residente entrambi a Lecce. Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Andrea Sambati, Arcangelo Corvaglia, Germana Greco e Giovanni Pellegrino.

È in corso, invece, il processo con rito ordinario in cui compaiono 36 imputati, tra cui oltre al già citato Attilio Monosi, anche gli ex consiglieri Antonio Torricelli e Luca Pasqualini. L’istruttoria è stata aggiornata al 13 maggio quando nell’aula di Corte d’Assise saranno sentiti quattro testi citati dalla pubblica accusa (i pm Roberta Licci e Massimiliano Carducci). Davanti ai giudici della prima sezione penale (presidente Pietro Baffa) dovrà comparire Piero Scatigna, il cittadino coraggio che con la sua denuncia ha messo in moto l’intera macchina investigativa; la moglie; l’avvocato Sandra Zappatore, in qualità di coordinatore generale di Arca Sud Salento e la funzionaria della Regione Puglia Anna Rita Delgiudice.