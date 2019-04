MACERATA/ LECCE – Tutti ammessi alle prossime elezioni, “nonnina” compresa. La commissione elettorale ha infatti ammesso le liste elettorali dei salentini candidati nelle Marche con “L’altra Italia”, non ravvisando quelle “anomalie” riscontrate dall’assessore regionale marchigiano Angelo Sciapichetti. Questi, infatti, preoccupato ed insospettito dalla presenza nell’elenco dei candidati di tanti “perfetti sconosciuti” provenienti da Lecce e provincia, nei giorni scorsi aveva esortato il Prefetto di Macerata ad eseguire alcuni accertamenti, per evitare possibili “infiltrazioni” in quel territorio che le ricostruzioni post-terremoto trasformeranno nel più grande cantiere d’Europa.

Il “caso” era scoppiato nei comuni monolista di Cessapalombo, Camporotondo di Friastone e Poggio San Vicino (rispettivamente di 600, 500 e 250 abitanti circa, tutti in provincia di Macerata), dove il movimento di centro-destra fondato da Cosimo Damiano Cartelli ha presentato una piccola flotta di candidati salentini – due fratelli di Casarano concorrono alla carica di sindaco nei due comuni più “popolosi” – che comprende anche un’anziana donna di Ruffano, di 91 anni, in corsa per diventare consigliera nel comune di Camporotondo.

Tutte le liste dei candidati, salentini compresi, come detto, sono state ammesse alla prossima tornata elettorale: per alcuni di loro, è già pronto uno scranno nel consiglio comunale.