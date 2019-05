LECCE – È arrivata da poco la conferma ufficiale: l’Associazione attivista Rinascere al Naturale, costituita da madri e padri pugliesi, è stata accreditata al Comitato Consultivo Misto dell’ASL di Lecce. L’Associazione è stata invitata per il suo impegno concreto, oltre che per la grande esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, nell’ambito del diritto delle donne ad un’assistenza rispettosa nel parto.

Rinascere al Naturale, nata nel 2013 come ONLUS, è attiva dal 2012 come Comitato autore e promotore della Petizione per il Parto in Puglia, per la tutela dei diritti della donna e del neonato nel parto. La petizione ha ispirato ben due Proposte di Legge a livello regionale.

Negli anni l’impegno di Rinascere al Naturale è cresciuto. Già nel 2014 l’Associazione è tra gli organizzatori della prima Giornata Nazionale della Buona Nascita a Roma e promotrice presso l’ASL di Lecce di un progetto all’avanguardia che includeva servizi rivolti a donne in gravidanza e la possibilità del parto a domicilio.

La proposta di presentare domanda di accreditamento al Comitato Consultivo Misto, in qualità di rappresentanti delle utenti, è arrivata dalla dottoressa Anna Grande, da anni impegnata nel Percorso Nascita all’interno dell’Azienda Sanitaria. L’invito è arrivato pubblicamente a giugno dello scorso anno, in occasione della Festa del parto rispettato in casa e in ospedale, evento di interesse regionale organizzato da Rinascere al Naturale a Calimera.

Il Comitato Consultivo Misto permette ai cittadini, attraverso le associazioni, di partecipare democraticamente alla programmazione, al miglioramento e alla valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Rappresenta la voce dei cittadini all’interno della Sanità pubblica.

“Siamo onorate e lo riteniamo un passo significativo” afferma Denise Montinaro, presidente di Rinascere al Naturale, “È fondamentale che le madri-utenti siedano accanto agli operatori per portare il proprio contributo, laddove le decisioni prese riguardano i propri diritti e quelli dei propri figli al momento della nascita. Sappiamo che sarà un percorso impegnativo, ma siamo forti del sostegno delle tante famiglie di cui in questi anni abbiamo accolto la voce”.

Dei passi in avanti compiuti in questo ultimo anno nell’ASL di Lecce e nella Regione Puglia si parlerà, con autorevoli ospiti e tante famiglie, sabato 22 giugno nella nuova edizione della Festa del parto rispettato in casa e in ospedale. La manifestazione, organizzata anche quest’anno da Rinascere al Naturale a Calimera nella suggestiva cornice del Museo Naturalia, avrà come tema centrale I diritti di donna e neonato e l’importanza della rete tra madri e operatori.