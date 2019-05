F.Oli.

TIGGIANO (Lecce) – Si allarga l’inchiesta sulla villa al mare in località Torre Nasparo, a Tiggiano, acquistata nel dicembre del 2017 dal premio Oscar Helen Mirren e dal marito, il regista statunitense Taylor Edwin Hackford. Oltre che sulle già accertate violazioni urbanistiche il pubblico ministero Paola Guglielmi ha dato delega alla Guardia di Finanza di verificare la sussistenza di eventuali altri reati (in particolare ipotesi corruttive) a carico dell’ufficio tecnico comunale sulla scorta dell’ipotizzata illegittimità degli atti autorizzativi.

Proprio per consentire di eseguire i necessari riscontri è stata avanzata una richiesta di proroga delle indagini di altri sei mesi finita al vaglio dell’ufficio gip. Nel registro degli indagati, già da tempo, sono stati iscritti i nomi dell’attrice e del marito, di due tecnici comunali Andrea Morciano e Alessandro Arseni, del progettista e direttore dei lavori Matteo Vita De Giuseppe e di Giovanni Bozzi, rappresentante della ditta esecutrice delle opere edili. Le accuse di deturpamento di bellezze naturali e violazione di alcune disposizioni del Dpr 380/2001, il Testo Unico sull’edilizia, fanno riferimento al provvedimento di sequestro eseguito ad ottobre dagli agenti della polizia provinciale che apposero i sigilli alla villa realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’area si estende all’interno del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, lungo il versante adriatico del Salento conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue spettacolari scogliere a strapiombo sul mare. Residenza acquistata dalla Mirren e dal marito, il regista statunitense Taylor Edwin Hackford, il 22 dicembre del 2017.

Secondo gli agenti della polizia provinciale, i lavori effettuati sarebbero difformi rispetto a quanto previsto dai titoli autorizzativi. Tutti i muretti a secco preesistenti, che nella proposta progettuale dovevano essere solo ripristinati, sarebbero stati demoliti e realizzati ex novo “senza mantenere le altezze preesistenti”. Inoltre, per la realizzazione degli interstizi dei muretti in pietra, sarebbe stato utilizzato del cemento facendo venir meno la capacità di drenaggio. Infine alcune mura di contenimento sarebbero state realizzate abusivamente perché non previste dall’iniziale progetto.

Il premio Oscar Helen Mirren ha fatto del Salento la sua seconda casa. In più circostanze, l’attrice britannica ha lanciato appelli alle Istituzioni per salvaguardare gli ulivi pugliesi contagiati dal batterio della xylella. Da mesi, però, si trova invischiata in una viceda di presunti abusi, lei paladina dell’ambiente e del rispetto della natura. Ora però sull’inchiesta si abbatte lo spettro della corruzione.