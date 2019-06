La creazione di aree protette e la riduzione dell’uso agricolo dei terreni sono due fattori chiave dietro il fenomeno dell’aumento della fauna selvatica nella regione Puglia. Infatti, in particolare in Salento, ma non solo, il numero di grandi mammiferi e dell’avifauna sta crescendo ininterrottamente già da alcuni anni.

Cinghiali, poiane e lupi, ma anche animali molto più rari, come linci, avvoltoi, caprioli e foche monache. Gli ungulati, per esempio, erano spariti dalla zona di Alimini e dall’Arneo negli anni ’70, e ora le segnalazioni di avvistamento sono sempre di più. Anche i rettili stanno aumentando la loro popolazione, per esempio la testuggine del Gargano, un animale inserito nella lista rossa per pericolo di estinzione. Questa nuova fauna sta spingendo molti abitanti locali a sostenere azioni di “rewilding”, cioè di ritorno allo stato selvaggio o di ri-naturalizzazione del territorio.

Come spiega Valentina Grasso, responsabile di pazziperglianimali.it che si occupa di animali domestici e non solo, il concetto di Rewilding nasce con George Monbiot, giornalista e attivista ambientale inglese, e ha trovato appoggio e partecipazione massiccia in tutto il mondo, soprattutto come possibile approccio vincente contro il cambiamento climatico.

Per adesso,in Italia esiste un unico centro ispirato a questa filosofia, che cerca di ricostruire possibilità di coesistenza tra fauna e popolazione umana. Si tratta di Rewilding apennines (@rewildingapennines su Facebook), dedicato alla fauna della regione appenninica, che non solo ha contribuito al reinserimento di molti animali nativi, come lupi, orsi e grifoni, ma ha anche creato opportunità di sviluppo economico eco-compatibile e frenato l’abbandono delle aree rurali, come illustrato nella loro pagina Facebook.

Lo sviluppo socioeconomico è dovuto al fatto che la presenza di animali favorisce il turismo, soprattutto naturale e culturale. Il loro prossimo passo, che potrebbe essere implementato anche nel Salento, sarà il tentativo di creare corridoi ecologici fra le aree protette ripopolate, per permettere il movimento di animali in modo sicuro e libero. Infatti, la creazione di questi canali di transito è una delle strategie più efficaci per favorire il ritorno su larga scala di grandi mammiferi, carnivori e non.

In questa direzione sembra muoversi anche la direzione del Parco regionale di Otranto-Leuca, che sta pensando a strategie non solo per aumentare il numero di esemplari di lupi presenti nel suo territorio, ma anche per fornire incentivi agli allevatori locali. Fra le idee proposte, per esempio, ci sono sistemi anti-lupo passivi e fondi per il rimborso danni in caso di uccisioni di animali allevati, soprattutto pecore, per tentare di ricostruire una sana relazione tra allevatori locali e fauna selvatica. Il progetto è già stato presentato ed è in attesa di ricevere finanziamenti.

Se tutto andrà bene, nei prossimi anni l’area del Salento e l’intera regione potrebbero tornare ad essere abitati da animali che non si riuscivano più a vedere da molti decenni. Essendo un fenomeno non manovrato dall’uomo, ma completamente naturale, il rischio è che le istituzioni decidano di affrontarlo solo come un problema di sicurezza, e non come un possibile aiuto allo sviluppo non solo naturale, ma anche socio-economico della regione.