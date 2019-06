MILANO – Banca Popolare Pugliese, per il settimo anno consecutivo, riceve nell’ambito dei “Milano Finanza Global Awards” per la categoria “Creatori di Valore” il premio come Migliore Banca della Regione Puglia.

Essere protagonisti sul territorio per una Banca significa creare valore aggiunto per la comunità in cui opera. E’ il settimo anno consecutivo che la Banca Popolare Pugliese ottiene nell’ambito dei “Milano Finanza Global Awards” per la categoria “creatori di valore” il premio come migliore Banca della Regione Puglia; la categoria interessa le Banche che hanno realizzato le migliori performance patrimoniali e di efficienza nell’anno, a testimonianza della solidità patrimoniale e dei risultati conseguiti nel 2018 che saranno presto aggiornati con l’esame della semestrale del 2019, in programma nel prossimo mese di luglio.

“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto sinora – ha detto il Direttore Generale della BPP, Mauro Buscicchio, che ha ritirato il Premio nel corso di una cerimonia che si è svolta qualche giorno fa a Milano – Il premio rappresenta, un riconoscimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di risultati patrimoniali e per l’investimento costante del nostro Istituto creditizio sul territorio in cui opera, un merito concreto al lavoro di tutto il Personale BPP. Tale Premio ci incoraggia a fare sempre meglio attraverso iniziative sul piano dell’innovazione tecnologica e della formazione continua del personale che la Banca ha messo in cantiere da qualche anno per una trasformazione indispensabile al fine di essere sempre al passo con i tempi.”

“Non possiamo non essere soddisfatti per questo ulteriore riconoscimento – ha sottolineato il Presidente della Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri – Con il consiglio di Amministrazione stiamo valutando ulteriori iniziative affinché la “creazione di valore”, alla base del Premio di Milano Finanza, possa tradursi in un concreto sostegno, economico ma non solo, alla comunità, attraverso una presenza solidale e moderna, per affiancare e sostenere la crescita delle famiglie e delle imprese.”