Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con sconfinamenti sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residue precipitazioni sui settori alpini.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie tra bassa Umbria e settori interni tra Lazio e Abruzzo. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole Maggiori, con fenomeni in movimento sul versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie sulla Calabria. In serata torna la stabilità con progressive schiarite ovunque.

Temperature minime generalmente stazionarie in Italia o in lieve rialzo al Sud, massime in generale lieve aumento su tutta la Penisola.

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