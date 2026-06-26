Una piscina olimpionica pubblica coperta e una vasca polifunzionale a Lecce, in via Scotellaro, con oltre 3 milioni statali

LECCE – Il Comune punta alla realizzazione della prima piscina olimpionica comunale: le risorse ci sono, grazie al bando nazionale “Sport e Periferie 2026″. La giunta guidata da Adriana Poli Bortone, ieri mattina, ha approvato l’atto di indirizzo e il Documento di indirizzo alla progettazione, dando così il via libera alla richiesta di finanziamento che potrebbe consentire la nascita di un moderno polo natatorio in via Rocco Scotellaro. L’intervento prevede un investimento complessivo di 3 milioni e 450 mila euro. Il progetto punta ad ottenere 3 milioni di euro a fondo perduto attraverso il Fondo “Sport e Periferie 2026”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre Palazzo Carafa garantirebbe un cofinanziamento di 450 mila euro, pari al 15 per cento dell’importo richiesto. Le risorse fanno parte dello stanziamento nazionale di 100 milioni di euro destinato agli impianti sportivi nell’ambito dell’annualità 2026.

L’opera immaginata dall’amministrazione comunale prevede la costruzione di una piscina olimpionica coperta, ospitata in una struttura climatizzata e fruibile durante tutto l’anno, affiancata da una seconda vasca scoperta con funzioni polivalenti, destinata sia all’attività sportiva sia a quella ricreativa nei mesi estivi. Il complesso sarà completato da tribune per il pubblico, locali tecnici, servizi e spazi di supporto, con caratteristiche tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni agonistiche e paralimpiche di livello regionale e nazionale. La struttura sorgerà su un’area di proprietà comunale in via Rocco Scotellaro. Qualora il finanziamento venisse concesso, sarà necessario procedere con una variante urbanistica per rendere possibile la realizzazione dell’impianto.

L’obiettivo dell’amministrazione è dotare finalmente la città di una piscina olimpionica pubblica, oggi assente, offrendo un punto di riferimento per società sportive, scuole, associazioni e atleti dell’intera provincia. L’intervento si inserisce inoltre nel più ampio percorso di riqualificazione dell’impiantistica sportiva cittadina avviato negli ultimi anni, che grazie ai programmi di rigenerazione urbana e ai finanziamenti dedicati allo sport ha già consentito la nascita e il potenziamento di strutture destinate anche a discipline meno diffuse. La piscina olimpionica rappresenterebbe così il tassello conclusivo di una strategia che mira ad ampliare l’offerta di impianti pubblici, rafforzando il ruolo di Lecce come polo sportivo di riferimento per il territorio salentino.