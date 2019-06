di Flavio Carlino

I ragazzi di paese, tanti anni fa (e forse ancora oggi), sognavano di “diventare qualcuno”. In questa semplice locuzione erano racchiuse le speranze dei giovani stessi ma, ancor più, quelle dei loro genitori, che per i figli speravano una vita migliore di quella che a loro era toccata, spesso fatta di stenti e sacrifici. Erano i genitori del sud di una volta, quelli che avevano vissuto il periodo bellico, costretti ad andare a lavorare all’estero, che vivevano la vita dei figli come un prolungamento della propria e che consigliavano di studiare per avere un futuro migliore. Ed ecco che ogni singolo giovane meridionale trovava in quelle parole lo stimolo per “fare meglio”, studiare, arruolarsi o qualunque altra cosa che lo potesse far sentire qualcuno. È la storia di tanti uomini, tra cui quella del Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Massimo Ferrari, classe 1969, meridionale, di Racale, un paesino di 11 mila anime, situato nel profondo sud, nel bellissimo Salento. Uomo determinato, legato alla sua terra, che porta sempre nel cuore. Uomo schietto, serio, che custodisce in sé i valori cristiani e la semplicità di uomo del sud sempre pronto alla battuta e, al tempo stesso, ad affrontare i problemi senza sottolinearne la difficoltà. La persona che non ha mai dimenticato le sue origini e, forse per questo, amato. L’amico che tutti vorrebbero avere. Sentiamo cosa ha da dirci.

Maggiore Ferrari, come nasce l’idea di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri. Passione o altro?

Per rispondere alla sua prima domanda, devo necessariamente tornare al tempo dei miei ricordi infantili.

Le suore che reggevano la scuola dell’infanzia che frequentavo, mi hanno educato al rigore e al rispetto delle regole. A quei tempi la mia mamma, in occasione del carnevale, mi vestiva da ufficiale olandese. Quel vestito blu mi ha preso per sempre, lo identificavo con i valori ai quali, nel corso degli anni, ho ispirato la mia crescita.

Nella mia famiglia, tra l’altro, ha spiccato la figura di uno zio, Salvatore Quinto Marzano, fratello maggiore di mia madre, racalino illustre, che ha militato nell’Arma come Ufficiale, sino a diventare Generale di Divisione. Ora non c’è più, ma la sua figura mi è stata d’esempio, facendomi riflettere e maturare l’idea poi trasformatasi nella mia definitiva scelta di vita.

A che età si è arruolato?

Il 16 settembre 1991 ho varcato per la prima volta la soglia della Caserma “Salvo d’Acquisto” di Velletri, dove ho frequentato il primo anno della Scuola Sottufficiali. L’anno successivo ero a Vicenza dove, il 31 maggio 1993, ho concluso il corso con il grado di Vicebrigadiere. Quando penso a quel mio primo ingresso in una caserma dell’Arma rivivo inevitabilmente gli indimenticabili momenti che hanno segnato nel tempo la mia vita e la mia carriera. Ne approfitto per rivolgere un affettuoso e rispettoso saluto a tutti i miei superiori, agli insegnanti e, in particolare, ai cari colleghi del 44° corso “Carmine Tripodi”, con i quali ho mosso i primi passi da allievo Carabiniere. Quella scuola è stata una notevole esperienza umana e militare, ricca di insegnamenti, emozioni, sensazioni forti che non potrò dimenticare. Ne ho ricavato, soprattutto, grandi stimoli che mi sono serviti a crescere e a maturare.

Da Vice-Brigadiere a Maggiore. Cos’è cambiato dal 1993 ad oggi in Lei è nell’arma?

Ancora una volta riaffiorano i ricordi. Era il 21 giugno 1993 quando, destinato alla stazione di Camposampiero (Padova), ebbi il primo impatto con la realtà territoriale dell’Arma e le sue tante difficoltà, calandomi nel ruolo di sottufficiale, consapevole del fatto che i problemi andavano risolti.

Come posso non ricordare il mio primo Comandante di Stazione, il Maresciallo Giovanni Gallo. Figura autorevole, benvoluto da tutti, stimato dalla popolazione, molto considerato dai Superiori, mi ha preso per mano e mi ha guidato, facendomi crescere e maturare in quella mia nuova esperienza di vita. Lo voglio ricordare con rispetto ed affetto: in molti paesi e piccole città la funzione del Maresciallo viene equiparata a quella del sindaco, del farmacista, del parroco, del medico, come ho potuto riscontrare all’atto del mio ingresso in caserma e nel corso degli anni. Sono personaggi preminenti in una comunità, sempre attenti al benessere dei cittadini.

Non posso non ricordare, inoltre, i cari colleghi, di ogni ordine e grado, con i quali ho condiviso momenti di vita quotidiana e professionale irripetibili, componenti fondamentale del mio percorso di crescita.

Durante la mia esperienza nel grado di sottufficiale, prima come vicebrigadiere a Camposampiero dal 1993 al 1995 e in seguito come Maresciallo alla Stazione di Mogliano veneto (Treviso) dal mese di marzo 1995, ho continuato ad apprendere, ricevendo sempre nuovi stimoli ed affrontando poi con grande entusiasmo il nuovo incarico di vicecomandante.

Il lavoro nel territorio porta a scoprire nuovi ambienti, nuove persone, nuove realtà sociali; impegnarsi nella conoscenza del nuovo contesto permette di guardare avanti con fiducia e ottimismo, anche quando sia necessario rivedere le proprie posizioni.

La mia permanenza a Mogliano Veneto, dal 1995 al 2001, è coincisa con il matrimonio, con la nascita del primo figlio e il superamento del concorso per diventare Ufficiale, in quello stesso 2001.

L’Arma, ricca di 205 anni di storia, non è rimasta immobile e sorda al mutare della società, ma ha compreso le trasformazioni e i cambiamenti che hanno interessato i settori vitali della Nazione, senza mai dimenticare la finalità della missione: stare al fianco dei cittadini, nelle comunità in cui essi operano, garantendo sicurezza con la propria presenza rassicurante. A questi dettami ho uniformato la mia opera e la mia esistenza.

Cosa pensa della nuova legge sulla legittima difesa?

Come Carabiniere ho il dovere di osservare le leggi dello Stato e di garantire la loro applicazione Per ovvie ragioni mi asterrò da qualsiasi commento. Sento, tuttavia, la necessità di evidenziare due fatti, per chiarire meglio il mio pensiero. Noi Carabinieri, fedeli al motto “Usi obbedir tacendo e tacendo morir”, continuiamo silenti a fare il nostro dovere, anche a rischio della vita, come è successo purtroppo ultimamente in Puglia, nella zona del Gargano. Lode e onore al collega. Qualcuno di mia conoscenza, invece, “sfruttando” la singolare occasione in cui un cittadino straniero ha coraggiosamente acciuffato un ladro, fulmineamente lo ha assunto, con l’evidente scopo di ostentare la sua “generosità” per altri scopi. Si tratta, evidentemente, di due diverse modalità di interpretare il senso del dovere, la generosità e l’altruismo. Concludo con una un’amara considerazione: il bene si fa in silenzio, il resto è palcoscenico.

Cosa pensa, invece, del caso Cucchi?

Fedele alla mia ironia, rispondo fulmineamente, sempre nella nostra madre lingua: “ Me paria stranu ca nu meri fatta sta domanda, maleratu…”.Potrei tradurre in italiano, giusto per continuare ad essere ironici: “La miglior parola fu quella non detta”. Ancora una volta ho ritenuto di dover usare il mio senso dell’umorismo per sottolineare un aspetto del mio carattere: per educazione ricevuta sono incline a non giudicare mai gli altri, soprattutto le azioni che compiono. È il principio sul quale ho fondato la mia vita, come ho avuto modo di ribadire durante l’” interrogatorio”. Per quanto riguarda la sua domanda, le rispondo dicendole che, fossi o meno a conoscenza dei fatti, ritengo doveroso, come è mio costume fare, scegliere la rigorosa consegna del SILENZIO”.

Va bene l’ironia Maggiore, ma i nostri lettori vorrebbero un suo parere al riguardo. Noi tutti ci sentiamo vicini all’Arma e la ringraziamo per ciò che fa quotidianamente. Comprendiamo anche che l’Arma è fatta di uomini e che l’uomo in quanto tale può sbagliare. Ma sarebbe apprezzato un suo autorevole parere al riguardo.

Penso che i lettori del suo giornale, in merito a questa dolorosa vicenda, non abbiano bisogno del mio parere o di un mio pensiero per farsi un’idea sui fatti, sui comportamenti e sulle azioni che hanno connotato questa drammatica storia. Di conseguenza, non avanzerò giudizi sull’Arma, perché sarebbero inevitabilmente carenti di conoscenze dirette, in questo momento. Al cittadino, in fondo, serve conoscere la verità dei fatti. Da ufficiale dei Carabinieri, e da cittadino, sono assolutamente certo che sia il Tribunale l’unico luogo istituzionale dove debba essere accertata la verità. Aggiungo una piccola considerazione, a cui mi rifaccio spesso e con convinzione, senza alcun riferimento alla specifica domanda: una persona si deve difendere nel processo e non dal processo.

Quali risultati ha raggiunto con la Sua attività operativa?

Non sta a me evidenziare i successi, le gratificazioni e le soddisfazioni che ho avuto nel corso della mia carriera. Tuttavia, per rispondere alla sua domanda, mi riferisco al consiglio che mi dette un mio Superiore, a cui mi legano stima, affetto e gratitudine. Quando assunsi il Comando della Compagnia di Alassio mi disse: “Massimo, ricordati che saranno i tuoi Carabinieri e la gente del posto i giudici del tuo operato. Valuteranno il tuo comportamento e le tue capacità di relazione”. Considero questa affermazione alla stregua di un dogma e cerco di metterla in pratica in ogni mia azione. Ritengo, inoltre, che qualsiasi persona con incarichi di comando e di responsabilità dovrebbe ricordarla. Ciò che più gratifica un Carabiniere è il sentirsi apprezzato, benvoluto e stimato da coloro ai quali indirizza il proprio operato. Ho sempre pensato che i cittadini dovessero guardare all’Arma come al luogo a cui chiedere aiuto, nel quale sentirsi compresi e protetti. Noi, certamente, facciamo in modo che la legge venga applicata, ma svolgiamo anche un servizio che definirei sociale, siamo presenti nei piccoli paesi in modo capillare. Mi piacerebbe che le persone guardassero a me e ai miei collaboratori con fiducia e mi sforzo di agire in questo senso.

Il tempo, giudice rigoroso dell’esistenza, dirà se questi miei desideri avranno trovato concreta realizzazione, se sarò riuscito a suscitare buoni pensieri nelle persone conosciute, se troverò un piccolo posto nell’animo dei cittadini con i quali ho condiviso pezzi di strada e di esperienza.

Ha un hobby Maggiore?

Mi piace tanto leggere libri che narrano vicende di storia criminale. Nei momenti liberi, amo camminare in riva al mare, soprattutto d’estate, quando soggiorno a Torre Suda, incantato dalle sue bellezze naturali.

Mi scusi, ma la risposta è incompleta. Io so che Lei ha un’altra passione. La musica? La banda? Cosa mi dice al riguardo?

È vero. La sua domanda mi riporta alla giovinezza e mi emoziona. Era il 21 giugno 1981 quando il maestro Pompilio Librando, mio insegnante di musica e di vita, che ricordo con stima, gratitudine e affetto, noto musicista, stimato dalle bande musicali e professore, ebbe l’idea di creare una scuola di musica. La frequentai assieme a compagni che mi piace ricordare: Antonio Mariani, Claudio e Nicola Gravili, Dario e Tonino Spennato, Salvatore Francioso, Luigi Bagno, Fulvio Palese, Massimiliano Macrì, Danilo Alfieri, Luigi Marzano, Massimo Tempesta, Dario Corvaglia, Gianluigi Corvaglia, Antonio Panico, Dario Gravili, Francesco Alfarano e “Mesciu” Antonio Colizzi. Imparammo a studiare i grandi artisti compositori e a solfeggiare. Dopo un breve periodo di studio, il maestro, sulla base delle nostre attitudini, fece acquistare ai nostri genitori lo strumento che riteneva più adatto a ciascuno di noi. Mio padre mi comprò il flicorno sopranino in mi bemolle, che custodisco ancora, gelosamente, dopo quarant’anni. L’avventura musicale ebbe inizio: il 21 agosto 1981, giorno di San Luigi, in occasione dei festeggiamenti in onore del santo, fece il proprio ingresso trionfale la banda di Racale, in provincia di Lecce. Non potrò mai scordare il momento emozionante in cui l’amico Luigi Bagno, che suonava il sax contralto, tagliò il nastro tricolore e diede inizio alla nostra avventura bandistica. Da allora la Banda di Racale ne ha fatta di strada, diventando un complesso ricercato, stimato e molto noto nel panorama musicale regionale e non solo. Proprio in questi giorni ho avuto notizia che un gruppo di amici, che saluto con grande affetto, sta facendo nascere un laboratorio musicale indirizzato ai ragazzi, che avranno modo di imparare la musica dai miei grandi e rinomati compagni di avventura di un tempo, supportati dal sindaco di Racale, sensibile ed attento alle esigenze dei suoi giovani concittadini. È una grande iniziativa culturale che, curata adeguatamente, potrà risolversi in un grande Campus musicale. Non potrà, ovviamente, essere dimenticata la banda di Racale, che, a mio parere, dovrà costituire la costola portante di questa straordinaria creatura che sta per nascere. Ho ricordato questa fase della mia giovinezza, e non solo, per far comprendere quanto forte sia la mia passione per la musica, che non mi ha mai abbandonato. Ricordo, infatti, che quando mi sono arruolato ero piuttosto bravo nella marcia, abituato com’ero a “tenere il passo” durante le mie esibizioni con la banda.

A parte la sua famiglia, ovviamente, chi ricorda con piacere della sua Racale?

Anche questa sua domanda suscita in me nostalgia, emozioni, affetti, sentimenti, soprattutto ricordi di persone a me care. Non posso non ricordare i miei compagni delle scuole elementari, della storica classe 69, che quest’anno raggiunge uno storico traguardo. Li ho ritrovati quasi tutti, dopo oltre 30 anni; è stata una emozione unica, una suggestiva occasione che ci ha consentito di rammentare quel lontano 1975, quando iniziammo la nostra avventura sui banchi di scuola. Quanti ricordi abbiamo rispolverato, quanti momenti della vita scolastica e della nostra infanzia abbiamo “resuscitato” dall’oblio, dopo che i il destino ha portano ognuno di noi lontano dalla carissima Racale per tanti anni. È superfluo evidenziare quanto forte sia il rapporto che mi lega alla mia città, alla comunità racalina dove sono cresciuto, alle persone che ho conosciuto nel corso della mia crescita. Nel tempo questo legame si è trasformato, con alcuni di loro, in un sentimento vivo di amicizia sincera e disinteressata.

Cosa cambierebbe della sua città?

Non le nascondo che la sua domanda mi mette un po’ in imbarazzo… Sono profondamente legato a Racale, alle sue tradizioni, alla sua cultura popolare, alle tante persone che annualmente ritrovo con gioia. Nel paese, nel tempo, sono avvenuti notevoli cambiamenti, soprattutto nella bellissima Torre Suda, la nostra zona balneare, ora elevata a frazione, che spero nel futuro sia invasa dai turisti, come in passato. Tuttavia, non ho potuto nascondere una sensazione di tristezza quando ho visto che la storica piazza del paese, vicina alla mia casa, è stata smantellata. Io e miei coetanei siamo cresciuti in quel luogo. Quante partite a calcio abbiamo giocato, quanti giochi abbiamo inventato! Spesso il pallone finiva sugli alberi ed uno di noi si arrampicava per riprenderlo…anche quegli alberi sono stati tolti! È stato cancellato, a mio avviso, un pezzo di storia, della nostra storia, dove si annidavano i ricordi della nostra infanzia. Alla sua specifica domanda posso rispondere che per me Racale rimane sempre bella, così come sono belli i “racalini”, quelli genuini,” terra terra”, come si dice da noi, spontanei, umili, semplici nei modi e nelle azioni, quelli che sono rimasti integri, attaccati alle loro origini, alle persone con cui sono cresciuti. Sono legato a coloro che, nonostante il successo ottenuto nel corso dell’esistenza, hanno continuato ad essere le stesse persone con cui sono cresciuto, franche, sincere e disinteressate. Per dirla nella nostra madre lingua “racalina”, universalmente riconosciuta: “Tale e quale ete rimastu”. E per completare la risposta, mi piace ricordare l’istintiva reazione che ebbi quando ritrovai, dopo tanto tempo, in Veneto, un mio collega del corso da sottufficiale, che dormiva nella mia stessa cameretta a Velletri, il quale, vedendomi, molto imbarazzato, mi stava per salutare militarmente. Travolsi col mio abbraccio il mio amico Bernardo, lo strinsi forte a me e lo sentii dire: “Massimino, non sei cambiato per nulla”. Io replicai, emozionato: “Una stelletta non può cancellare la nostra storica amicizia, nata nel lontano 1991, nella Scuola Sottufficiali di Velletri! Al contrario, la ravviva e la perpetua nel tempo”.

In sintesi: bisogna essere sempre se stessi e non ostentare superbia per evidenziare, di fronte ad un racalino, che si ritrova e si incontra anche per caso, una diversità che appartiene soltanto a chi rinnega le proprie origini e si vuole sentire diverso. Purtroppo ho visto anche qualche mio coetaneo assumere simili atteggiamenti, che non mi appartengono e mi sforzo di ignorare.

Cosa farebbe per il suo paese se fosse un politico?

Un’altra domanda provocatoria che mi imbarazza non poco. Il mio paese, Racale, è apprezzato e conosciuto per le sue bellezze, le sue tradizioni legate all’agricoltura, ai suoi celebri sapori culinari, ai suoi tipici prodotti che lo hanno reso famoso e rinomato. Basta avere creatività e fantasia nel realizzare iniziative che vadano incontro innanzitutto agli interessi della comunità locale.

Dobbiamo valorizzare le nostre origini legate alla terra e ai suoi prodotti, tanto richiesti e gustati proprio dalla gente che viene a visitare i nostri posti. Invogliamo i turisti a venire, adeguando le strutture abitative ad una proficua accoglienza, senza esagerare con i prezzi, come purtroppo spesso avviene.

Bisognerebbe organizzare una serie di eventi, rispettosi della cultura popolare, che dovrebbero richiamare la curiosità, l’interesse e l’attenzione delle persone che non conoscono Racale e Torre Suda. Inoltre, si dovrebbero valorizzare e rendere fruibili a tutti le origini e la storia della gente di Racale, che con i suoi duri sacrifici e il lavoro ha permesso ha prodotto nuove ricchezze per il paese.

Apprezziamo e gratifichiamo i nostri paesani che hanno contribuito a dare lustro e onore a Racale, senza aver speculato a fini propri. In sintesi: Racale deve essere apprezzata per le bellezze e per le ricchezze che la caratterizzano. Basta saperle valorizzare, così da farle scoprire nel tempo.

Maggiore, ha mai incontrato durante la Sua carriera, persone conosciute, amici d’infanzia, che hanno “intrapreso” la via dell’illegalità? Qual è stata la Sua reazione nei loro confronti?

Per rispondere alla sua domanda, mi piace ricordare la lezione di vita impartitami da mio padre Vincenzo. Egli, prima che mi arruolassi, mi disse, nella nostra bella e antica lingua racalina, allo scopo di farsi capire con chiarezza: “U veru ommu ete quiddhu ca sa face cu tutti”, ossia: “Il vero uomo è quello che frequenta tutti”. Poi aggiunse: “Ricordate cu nu sciutachi mai laddhi e cu nu te faci mai mesciu te quiddhu ca ne succede”, che significa: “Non giudicare mai gli altri e quello che succede a loro”. Gli insegnamenti di mio padre, ancora oggi, costituiscono il faro luminoso del mio percorso umano. Ho voluto riferire questo cenno autobiografico per sottolineare che in ogni occasione del mio ritorno a casa ritrovo persone diverse, che talvolta hanno scelto altre strade. Il mio atteggiamento non è mai cambiato, è stato sempre naturale, franco, saluto tutti come facevo un tempo, senza alcuna forma di imbarazzo o di distacco. Chiacchierare e parlare con loro non mi provoca alcuna vergogna. Sono consapevole di ciò che afferma un vecchio adagio: “Nessuno di noi è perfetto”. Mio padre mi ha insegnato, infatti, che l’amicizia non si rinnega mai.

Qual è il ricordo più bello che conserva dell’Arma. Un momento particolare della Sua carriera.

Un altro turbinio di emozioni che si scatena. Il 28 aprile 2012, dopo 20 anni dall’apposizione degli “alamari da Carabiniere”, a Velletri (RM), nella storica sede della Scuola allievi sottufficiali, ho ritrovato i miei compagni di corso con cui, il 16 settembre 1991, ne avevo varcato la soglia. Una emozione unica! Quanti abbracci, quante lacrime di gioia sono state versate, quanti ricordi sono affiorati, rivedendoci tutti quanti! Quel giorno abbiamo ritrovato il nostro Capitano, diventato colonnello, comandante della quarta Compagnia: Vincenzo Gattagrisi, che abbiamo potuto abbracciare con immensa gioia. Onorati dalla presenza del nostro Capitano, abbiamo marciato, mentre lui, in testa, dava gli ordini: tacco, punta, tacco punta, passo, passo, obbligo a sinistra. Ci ha portato, marciando, alla nostra compagnia, la quarta. Le lacrime erano incontrollabili per la nostalgia e l’emozione. Al termine della marcia, con i miei compagni di camerata, ho voluto far conoscere a mio figlio Vincenzo il posto letto dove per nove mesi ho dormito. Siamo quindi scesi per andare in mensa, come facevamo ai tempi del corso, tutti in fila come una volta. Il nostro Comandante, orgoglioso e felice di averci ritrovato, ci ha fatto una domanda. per verificare se ricordassimo quello che egli ci aveva detto allora. Il mio amico Luca di Deo, guardandoci emozionato, ha risposto fulmineo: “Signor Colonnello, Lei ci disse che col primo stipendio che avessimo preso da Vicebrigadiere avremmo dovuto fare un regalo alla nostra mamma. E noi lo abbiamo fatto”. Superfluo descrivere gli occhi ancora umidi di tutti noi. Inoltre, sempre in quella indimenticabile giornata, abbiamo sfilato, tutti in perfetto ordine, davanti al Comandante Generale e a tutte le autorità presenti. Al termine della sfilata, mentre ci trovavamo a lato del palco, tutti in riga, un’altra sorpresa: il nostro Comandante del Battaglione, il Generale Mario Palombo, visibilmente commosso, è venuto a salutarci. Rammentavamo tutti ciò che affermava quando parlava a tutto il Battaglione di 1200 persone confluite in piazza d’Armi:” Siete i Migliori!”. Lo ha ripetuto, a distanza di 20 anni. Il 44° corso allievi Sottufficiali, intitolato alla memoria del Brigadiere Carmine Tripodi, ha coniato per la storica occasione una medaglia su cui è impressa la seguente affermazione: “Il Tempo cancella gli animi, ma non il cuore. Come un giorno amici oggi fratelli per sempre. È la testimonianza concreta del nostro legame indissolubile, che l’Arma dei Carabinieri ci ha permesso di costruire e di rendere perpetuo nel tempo, consolidando la nostra profonda amicizia. Penso che la narrazione di questo momento irripetibile della mia vita umana e professionale costituisca testimonianza concreta del ricordo che ancora oggi anima i miei pensieri, a cui si associa la nostalgia dei tanti momenti felici che la vita mi ha donato.

Domanda: Maggiore Ferrari, ho letto un articolo su il giornale di Vicenza che la definiva “il capitano tra la gente”. Cos’è che faceva per meritarsi questa “agnizione” dai cittadini scledensi?

Non nascondo una certa nostalgia quando parlo della mia esperienza al comando della Compagnia di Schio in provincia di Vicenza. Il mio modo di relazionarmi con le persone era il più semplice e spontaneo: le ascoltavo incontrandole, camminavo spesso per il centro, anche in occasioni di eventi di grande partecipazione pubblica, ero presente a tutte le manifestazioni, le cerimonie, le iniziative popolari, condividevo volentieri un caffè allietato da una chiacchierata o da una confidenza. Ricordo con gioia le mie passeggiate quotidiane, che non passavano inosservate, con una persona a me cara, il mio secondo papà, il Dr. Gaetano Cappelli, profondo estimatore dell’Arma dei Carabinieri e molto vicino alle Istituzioni. Era per me un piacere fermarmi occasionalmente a parlare con i cittadini di Schio. Penso che siano state queste le ragioni per le quali sono stato definito nel modo che avete ricordato. Mi sia consentito rivolgere un affettuoso saluto ai Carabinieri di ogni ordine e grado della Compagnia di Schio, che ricordo sempre con affetto, alla famosa compagine della squadra Femminile di Basket, IL FAMILA, al mio amico Marcello Cestaro, a Paolo De Angelis, a Maurizio Dalle Ore e a tutti gli altri amici e tifosi del Famila Club. Ho voluto ricordare questo momento della mia vita professionale, che non tutti, purtroppo, equivocando la mia disponibilità umana, hanno apprezzato, perché la mia costante presenza anche in questo contesto ha permesso di stabilire un simpatico rapporto di simpatia, empatia e vicinanza tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri.

Maggiore, ha mai usato il suo ruolo per battere i pugni sul tavolo e pretendere di avere ragione? Come si è relazionato con i suoi subordinati e con la gente delle città alle quali è stato assegnato?

Per essere davvero chiaro nel rispondere alla sua domanda, dovrei nuovamente invocare le storiche filosofie di saggezza racalina, espresse sempre nella madre lingua: “A ragione ete ti…”. Mi permetta di essere ironico, ogni tanto, assecondando il mio carattere, che chiamerò qui in causa. Alla scena di un Comandante che sbatte i pugni sul tavolo assistiamo di rado, anche alla televisione, dove le serie sui Carabinieri sono state parecchie…è segno che i tempi sono cambiati anche nella fiction. A mio parere non da un buon esempio né è apprezzabile chi usa l’aggressività per imporre la propria autorità. Il subalterno deve avere rispetto per il proprio superiore, non paura. Preferisco condividere che imporre, sono stato educato in questo modo. Ho scarsa considerazione anche di chi usa toni melliflui, di colui che si erge a giudice pontificatore, mentre la propria etica è opaca. Rifuggo anche da coloro che valutano le persone in base a criteri di diversità. Diceva Ugo Foscolo: ”Io non odio persona alcuna, ma vi sono uomini ch’io ho bisogno di vedere soltanto da lontano”. È un’affermazione che condivido totalmente.

In ogni caso, nel corso della mia carriera non ho mai preteso di avere ragione sui miei subalterni, ricorrendo a toni duri o ad azioni eclatanti, allo scopo di imporre la mia linea. La fortuna di avere un carattere ironico, roboante (espressione coniata da un caro Superiore), scherzoso, ilare, spudoratamente schietto, mi ha consentito di creare sempre un clima vivace, animato, creativo, allegro, dove il dialogo, il confronto, l’ascolto, la battuta sdrammatizzante costituiscono il motore trainante del lavoro quotidiano e rendono sereno l’ambiente lavorativo. Parlare in modo obiettivo, franco, trasparente, mi ha permesso di affrontare situazioni di tensione, di contrapposizione e di smorzarle rapidamente con la fulminea battuta che non mi è mai mancata. Mi sono rifatto sempre a quello che per me è un precetto: approcciare chiunque con umanità e rispetto. Il mio rapporto con la gente, ovunque mi sia trovato ad operare, è iniziato con una semplice conoscenza che il tempo ha poi trasformato, nella maggior parte dei casi, in amicizia disinteressata. Il mio obiettivo, in ogni contesto, è stato quello di avvicinare la comunità all’Arma dei Carabinieri, sugellando quel simpatico rapporto di vicinanza, di stima e di fiducia che storicamente lega l’Arma ai cittadini. È semplice: si inizia con una battuta, una chiacchiera veloce, un caffè condiviso con i Carabinieri, la partecipazione costante a tutte le iniziative locali, l’ascolto quotidiano di chiunque si incontra per strada, la confidenza ricevuta occasionalmente, la stretta di mano ricambiata con calore, la disponibilità incondizionata scevra da ogni formalismo, la condivisione degli eventi popolari. Il rapporto con il cittadino non ha bisogno di strategie, ma di semplicità, di franchezza, di condivisione dei problemi. Le persone attendono da noi la risposta alle domande che ci pongono e i Carabinieri sono doverosamente e umanamente chiamati a darla.

Maggiore Ferrari, concludiamo quest’intervista con alcune Sue riflessioni. Scelga Lei come chiudere.

Visto che stiamo rammentando le origini, replico all’istante con una battuta, espressa sempre nella madre lingua racalina: “T’è piaciutu cumu taggiu rispostu, o mai sciutacare?” L’intervista mi ha piacevolmente stravolto, perché mi ha permesso di ritornare indietro nel tempo, di ricordare alcuni fatti salienti del mio percorso umano e professionale, soprattutto di ravvivare il granitico legame con il mio bel paese: Racale e la sua bella marina di Torre Suda, dove sono racchiusi momenti irripetibili e indimenticabili della mia adolescenza. Ritengo che ogni persona, al di là del proprio progresso umano, professionale e culturale, debba sempre conservare con forza il rapporto con la sua terra, le sue tradizioni, i suoi modi di vivere, la sua lingua, i paesani, gli amici che ogni anno si ritrovano, gli affetti più cari. Visto che siamo in tema di ricordi e di nostalgie, l’ultimo pensiero lo voglio riservare ad una persona che due anni fa, alla vigilia del mio conseguimento della laurea a Napoli, il 5 novembre 2017, improvvisamente mi fece lo scherzo di lasciarci per passare a migliore vita: mia madre Lucia Natalina Marzano. Poiché “l’interrogatorio” ha avuto come argomento dominante la mia professione, voglio rinverdire i miei ricordi personali legati a lei con due fatti, per me indimenticabili. Quando fui nominato sottotenente, la prima persona che chiamai fu mia madre, a cui chiesi di cercare il quaderno della quinta elementare in cui avevo svolto il classico tema che viene assegnato ai bambini:” Cosa vuoi fare da grande?” La mia risposta, corredata dalle motivazioni era stata: “L’’Ufficiale dei Carabinieri e laurearmi in giurisprudenza”. Senza far trapelare alcuna emozione – mia madre è stata sempre una donna rigida – lei mi rispose: “Ma non ti sei preso la laurea!” Ogni volta che le ripetevo, scherzando come al solito, che non volevo laurearmi, lei ribadiva:” Rimani ciucciu!”.

Mi sia consentito, infine, salutare ancora una volta i paesani di Racale, gli amici e le persone a me care, in primis mio padre Enzo, detto ‘Nzino, tutti gli amici e colleghi che grazie all’Arma dei Carabinieri ho avuto l’opportunità di conoscere. Un pensiero grato va soprattutto ai superiori, che nel corso della mia carriera sono stati i miei educatori, gli insegnanti di vita che mi hanno preso per mano e mi hanno guidato nel cammino professionale. Siamo in tema di imminenti festeggiamenti del nostro patrono San Sebastiano, anche la nostra Istituzione a breve festeggerà il suo compleanno: 205 anni portati orgogliosamente! È forte di una solida ossatura che le permette di tenere botta in ogni caso. La battuta ci voleva, serve per concludere ogni cosa col sorriso.

Grazie Maggiore.

A lei e ai lettori del Corriere Salentino che leggo sempre con grande piacere ed interesse.