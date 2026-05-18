“Lettere dal fronte e dalla prigionia. Voci dalle trincee” sabato 23 maggio la mostra-convegno

CAVALLINO (Lecce) – L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e Assoarma Lecce, in occasione del 111° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale, organizza nelle sale al primo piano dell’ex Convento dei Domenicani a Cavallino (corso Umberto I, 42) la Mostra-Convegno dal titolo «Lettere dal fronte e dalla prigionia. Voci dalle trincee». Si tratta di un’esposizione di cartoline e lettere scritte dai soldati alle proprie famiglie durante il periodo della prigionia. Si tratta di pezzi della collezione privata del Cav. Antonio Buttazzo, Guardia d’Onore, appassionato di storia e cultore delle vicende belliche della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Tra gli oggetti che ricordano tali eventi ha in suo possesso circa un migliaio tra cartoline, lettere, telegrammi, foto ed altri documenti originali inviati dal fronte, dalle trincee e dai Campi di Prigionia dai soldati italiani ai propri congiunti in Italia, in particolare di militari della provincia di Lecce, raccolti fin da bambino, nei mercati vintage e dell’antiquariato.

La mostra si aprirà con un convegno, sabato 23 maggio alle ore 18. Ad aprirlo saranno i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Cavallino, Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni, dell’On. Saverio Congedo, Componente della Commissione Parlamentare Antimafia, dell’On. Claudio Michele Stefanazzi, Deputato al Parlamento, del Dott. Paolo Pagliaro, Consigliere Regione Puglia e Presidente Gruppo Consiliare, del Dott. Donato Pasculli, Direttore dell’Archivio di Stato di Lecce e del Luogotenente Pasquale Paladini, Presidente di Assoarma Lecce. Introduce i lavori la Guardia d’Onore Cav. Antonio Buttazzo, Delegato Provinciale INGORTP Lecce – Voci delle trincee. Relatori. Avv. Sandro Savina, Segretario Assoarma Lecce su «Recupero Corazzata “Leonardo da Vinci”» con proiezioni di immagini; la Guardia d’Onore Dott. Luigi Mazza, Vice Delegato Provinciale, Vicario INGORTP Lecce su «La Prima Guerra Mondiale, perché?». Modera la Guardia d’Onore Cav. Valentino Latorre, Vice Delegato Provinciale INGORTP Lecce. La mostra resterà aperta il 24 e 25 maggio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle RR. RT. del Pantheon è attualmente il più antico sodalizio patriottico risorgimentale esistente in Italia, essendo sorto il 18 gennaio 1878, con la denominazione di Comizio Generale dei Veterani delle Guerre d’Indipendenza. Dal 1911 venne eretto in Ente Morale e dal 4 settembre 1932 ottenne la qualifica di Ente Pubblico, acquisendo l’attuale denominazione di Istituto Nazionale. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 1990 venne parificato alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, sotto l’egida del Ministero della Difesa e inserito nell’elenco nazionale degli Enti da invitare alle pubbliche cerimonie. Dal 19 settembre 2011 è compreso nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, ai sensi del DPR 10-2-2000, n. 361. Infine dal 2012 è aderente ad ASSOARMA, l’associazione che rappresenta tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma d’Italia. In quanto tale, questa Delegazione Provinciale è una delle Associazioni aderenti ad Assoarma Lecce, che fanno parte del Comitato Provinciale per la Valorizzazione della Cultura della Repubblica, costituito in seno alla Prefettura di Lecce. La Delegazione di Lecce, con tutto il Comitato, aderisce al protocollo d’intesa istituito tra il Centro Studi Relazioni Atlantico Mediterraneo (CESRAM) di Lecce e l’Università del Salento, l’AFS Intercultura, il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce ed altri.