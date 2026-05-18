Contro la pesca fuori dalle regole, controlli, multe e sequestri lungo tutta la costa salentina

Lecce – Controlli, multe e sequestri in seguito ad un’operazione mirata al contrasto degli illeciti nella filiera della pesca e alla verifica del rispetto delle norme su rintracciabilità e informazione al consumatore presso pescherie e ristoranti.

Ad effettuarla è stata la Guardia Costiera di Gallipoli, competente sull’intero litorale della provincia di Lecce, nel corso della scorsa settimana (dall’11 al 17 Maggio), avvalendosi del personale dispiegato presso gli 8 uffici dipendenti.

L’attività, condotta con pattugliamenti a mare, ispezioni nei porti e controlli presso punti vendita ed attività di somministrazione, ha visto l’impiego di personale e mezzi operativi a terra e a mare su tutta la costa salentina.

Il bilancio dell’operazione racchiude sui complessivi 171 controlli effettuati una notizia di reato trasmessa all’Autorità giudiziaria, 11 sanzioni amministrative contestate (per un importo complessivo di 17.500 euro), 6 sequestri amministrativi (per 124 chili di pescato privo di tracciabilità e attrezzatura da pesca non consentita) e il sequestro penale di un attrezzo da pesca non conforme alla normativa vigente.

Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente l’assenza di documentazione attestante la rintracciabilità del prodotto ittico, l’omessa o scorretta informazione al consumatore sull’origine e la specie del pescato, e l’utilizzo di attrezzi da pesca non consentiti.

L’azione rientra nell’impegno costante della Guardia Costiera a tutela della filiera ittica legale, della leale concorrenza tra operatori e della salute dei consumatori.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e contrastare le pratiche commerciali scorrette lungo tutta la costa leccese.