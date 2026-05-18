Violento scontro tra auto e due occupanti di una delle vetture finiscono in ospedale in codice rosso

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Melissano (Lecce) – Violento scontro tra due auto e gli occupanti finiscono in ospedale, due di loro in codice rosso.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, nel territorio di Melissano, lungo la strada provinciale 68, che collega Taviano a Casarano. Ad essere coinvolte un’Audi A6 e una Twingo. E proprio due occupanti di quest’ultima vettura, un uomo di 53 anni e una ragazza, hanno riportato le ferite più gravi tant’è che sono stati trasportati in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Mentre il guidatore dell’Audi, dopo essere stato medicato sul posto, è stato portato all’ospedale di Gallipoli per ulteriori accertamenti.

Oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco di Gallipoli, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Melissano per i rilievi e i carabinieri per regolare il traffico, che ovviamente ha subito rallentamenti. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.