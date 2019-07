BARLETTA – Jovanotti che duetta con i Sud Sound System alle prese col dialetto leccese: è accaduto ieri in riva al mare, in un micro-villaggio musicale improvvisato. Un evento innovativo per tutti: famiglie e bambini, come in una grande comunità che danza e che unisce: è questa la missione del “Jova Beach Party. La tappa di Barletta sul Lungomare Mennea ha attirato migliaia di giovani. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il WWF, per rispettare il patto ambientalista: c’erano stand di prodotti dop, tutto di qualità. La moneta del villaggio virtuale è il “Token”: si può cambiare da un minimo di 15 euro.

I colori e l’effetto del tramonto, tra mare, luna sorgente, il ritmo vibrante dei pezzi che Jova hanno creato una situazione straordinariamente suggestiva: canzoni, ospiti e sorprese per un esperimento riuscito anche in Puglia. Guardate il video cliccando l’immagine.

Con Jovanotti ne sciamu a ballare al Jovabeach Party Gepostet von Sud Sound System Official am Samstag, 20. Juli 2019