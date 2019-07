di Gaetano Gorgoni

BARI – Tocca alla Lega indicare il candidato per la Puglia. Le regionali sono sempre più vicine e gli uomini di Matteo Salvini fanno i calcoli: lasciando la Campania agli alleati, per il candidato pugliese non dovrebbero esserci ostacoli. La Lega è un partito che alle europee ha dettato legge: difficilmente avrà problemi con la coalizione di centrodestra (specie ora che Forza Italia continua a sfaldarsi, con Toti che strizza l’occhio al Carroccio). Però, per evitare accoltellamenti dell’ultima ora, si cerca un candidato autorevole e forte: ci sono due nomi in campo, ora che Alfredo Mantovano ha detto chiaramente di no. Al consigliere della Corte suprema di Cassazione avevano pensato molti esponenti politici, anche leghisti: oggi lui spegne i loro sogni.”Leggo da settimane il mio nome quale uno dei possibili candidati alla presidenza della Regione Puglia – puntualizza Mantovano – Poiché tutto questo avviene alle mie spalle, invito a non dare seguito a questo fastidioso coinvolgimento”. Ecco che in campo restano solo due nomi su cui la Lega punterebbe volentieri: Antonio Felice Uricchio, ex rettore Università di Bari, oggi con un incarico all’Anvur, e Nuccio Altieri, presidente Invimit in quota Lega (investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. è una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze), ex deputato fittiano ed ex vicepresidente della provincia di Bari durante la presidenza Schittulli.

Il centrodestra regionale, intanto, si riunisce, ma è solo per il programma: i giochi si faranno a Roma. I segretari regionali forniranno solo dei nomi possibili.

LA FAIDA A SINISTRA

Lo abbiamo già detto: renziani e vendoliani vogliono dare il ben servito a Michele Emiliano. La sinistra radicale ha voglia di un candidato alternativo. Si vocifera che sia pronto a scendere in campo direttamente Nichi Vendola. I suoi uomini sono stati allontanati dai posti di comando: l’accusa è che il governatore faccia tutto da solo con commistioni con la destra più trasformista. Giovedì 11 luglio, ore 18.15, presso le Officine Cantelmo a Lecce, l’Avv. Michele LAFORGIA presenterà l’Associazione “La Giusta Causa”. L’invito ad accorrere è anche di Sandro Frisullo ed Egidio Zacheo: anche la vecchia guardia si riorganizza.