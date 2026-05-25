Controlli straordinari dei Carabinieri nel cuore della movida: arresti, denunce e sequestri

LECCE – Controlli serrati nel centro storico di Lecce per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “malamovida”. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri hanno intensificato il presidio del territorio attraverso un articolato servizio straordinario disposto nell’ambito delle strategie condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Lecce con il supporto della S.I.O. dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, ha interessato le principali aree della movida cittadina con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori e rafforzare la presenza dello Stato nei luoghi più frequentati durante le ore serali e notturne.

Nel corso dei controlli è stato arrestato in flagranza un 34enne leccese, già noto alle forze dell’ordine, fermato in strada e trovato in possesso di circa sette grammi di cocaina e di circa duemila euro in contanti, somma ritenuta presumibile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I Carabinieri hanno inoltre eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne del posto, condannato per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2015 nel capoluogo salentino. L’uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce.

L’attività ha portato anche alla denuncia di un operaio 36enne trovato in possesso di circa 55 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, materiale ritenuto compatibile con una possibile attività di spaccio. Denunciato inoltre un 29enne di Galatina sorpreso con un punteruolo tattico frangivetro senza giustificato motivo.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai più giovani e alle situazioni potenzialmente in grado di degenerare in episodi di turbativa dell’ordine pubblico. Un 17enne è stato infatti segnalato dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e aver spintonato i militari durante le fasi di controllo.

Complessivamente sono state controllate 137 persone, di cui 49 minorenni, e 39 veicoli. Quattro soggetti sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno elevato otto sanzioni al Codice della Strada per un importo superiore ai 1.700 euro.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio che l’Arma sta portando avanti con continuità nel centro storico leccese, con particolare attenzione ai fenomeni che compromettono la vivibilità urbana e la sicurezza percepita durante le ore della movida.