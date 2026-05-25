Al Teatro Italia di Gallipoli l’Istituto Comprensivo Statale di Matino presenta il concerto della Rete S.M.I.M. “Armonie d’Inclusione”

Sarà il Teatro Italia di Gallipoli a ospitare, martedì 26 maggio 2026 alle ore 20.00, il concerto dell’Orchestra della Rete S.M.I.M., appuntamento inserito nella rassegna provinciale “Music_andando per la Via Francigena”, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce.

Sul palco si esibirà una grande orchestra giovanile composta da circa cento studenti provenienti da quattordici istituti scolastici del territorio salentino.

La Rete S.M.I.M. (Scuole Medie a Indirizzo Musicale), coordinata dall’Istituto Comprensivo Statale di Matino in qualità di scuola capofila, coinvolge infatti gli istituti di Matino, Alessano, Alezio, Casarano Polo 2, Gallipoli Polo 2, Taviano, Racale, Ruffano, Galatone Polo 1, Alliste, Corsano, Tricase G.Pascoli , Gagliano del Capo e il Liceo musicale “E. Giannelli” di Parabita.

L’evento rappresenta un importante momento di valorizzazione della cultura musicale nel Salento e offrirà al pubblico una suggestiva esibizione orchestrale, frutto di un percorso condiviso tra scuole, docenti e dirigenti scolastici.

“La Rete S.M.I.M., attraverso un lavoro efficace, stimolante e condiviso, permette di confrontare esperienze e metodologie diverse e contribuisce alla crescita della cultura musicale sul territorio salentino”, sottolinea la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Matino, Prof.ssa Veronica Laterza, evidenziando anche il forte valore formativo dell’esperienza orchestrale per gli studenti coinvolti.

Nel corso degli anni l’Orchestra giovanile della rete si è esibita in prestigiosi palcoscenici della provincia di Lecce.

Tra i progetti più significativi figurano gli spettacoli “Con la testa tra le nuvole… viaggiando nello spazio tra realtà e fantasia”, andato in scena nel 2023 al Teatro Apollo di Lecce con il finanziamento del Piano Triennale delle Arti,“NOSTOS, “Ritorno alla Terra dei Padri”, progetto sostenuto dal MiC e da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e andato in scena nel 2024 presso il Teatro Italia a Gallipoli, “Archè – Note di identità” ha concluso la rassegna “Musicandando sulla Via Francigena” sul sagrato della Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae nel Maggio 2025.

La dirigente Veronica Laterza nel ringraziare i dirigenti scolastici e i referenti delle scuole aderenti alla rete per la collaborazione, sottolinea che la diffusione della pratica musicale sia volano di crescita culturale, educativa e personale delle nuove generazioni.