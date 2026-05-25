Notte di fuoco a Galatone, distrutte da un incendio tre auto in riparazione

GALATONE (Lecce) – Tre auto distrutte dalle fiamme. È accaduto nella notte del 25 maggio a Galatone, dove mezz’ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti in via Caduti Galatei per un incendio che ha coinvolto tre veicoli, parcheggiati su area pubblica nei pressi dell’officina meccanica “Auto Service”.

Le vetture – una Smart, un Fiat Fiorino e un pick-up Mitsubishi – si trovavano in sosta perché sottoposte a lavori di riparazione. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato contemporaneamente i tre mezzi, distruggendoli completamente.

Sul posto sono intervenute anche ulteriori unità operative dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando conseguenze per le strutture e i veicoli vicini.

Presenti anche i militari del Norm dei Carabinieri di Gallipoli, impegnati negli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.