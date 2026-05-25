Greco a Caprarica nuovamente sindaco. Cavallo a Ruffano e Tarantino a Martano stravincono da soli: è il tris

SALENTO – Stravince anche da solo il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino: è lui il primo dei sindaci eletti. “La soglia era 40% e noi a Martano abbiamo raggiunto 69,70%: la conferma di una grande fiducia dei cittadini nei miei confronti”, spiega. Il sindaco di Martano è alla terza elezione di fila, dopo 10 anni al governo.

Anche a Ruffano non c’è storia: la lista unica stravince. La città, con la maggioranza dei suoi 10mila abitanti, conferma Antonio Rocco Cavallo sindaco per la terza volta con 60,12% degli elettori (quindi, superando di 20 punti il quorum necessario all’elezione con un’unica lista e senza sfidanti). “I cittadini hanno dimostrato grande affetto nei miei confronti e oggi sono in campo grazie a loro: non mi aspettavo un risultato così bello”, ha commentato il candidato sindaco, già vincente prima di partire.

CAPRARICA DI LECCE

Riconfermato il sindaco uscente, Paolo Greco, Avvocato 46enne, già sindaco dal 2016, che nelle precedenti amministrative ha corso in solitaria, senza rivali. Al quinto anno del suo mandato, Greco ha deciso di correre alle regionali, dove ha ottenuto un buon risultato, ma senza essere eletto. A Caprarica lo hanno sfidato l’avvocata Simona Longo, con la lista “Impegno per Caprarica”, e Alessandro Montinaro, con la lista “Territorio e Futuro”. Adesso Greco ritorna a fare il sindaco di Caprarica: “Sarò il Sindaco che sono stato, con l’esperienza accumulata in questi anni.

Sarò il Sindaco che i fatti mi permetteranno di essere, con l’entusiasmo di portare avanti la nostra rivoluzione della concretezza.

Sarò il Sindaco della mia gente, innamorato della mia terra, con uno sguardo libero piantato sul proprio futuro.

La nostra comunità esce da questo confronto più forte, più innamorata di sé stessa, più viva! Grazie a tutti i cittadini che si sono recati alle urne.

Ai nostri elettori: ragione del nostro impegno. All’intera squadra di Caprarica Viva. Uomini e donne consapevoli che soltanto la forza dell’unità può consentirci di spezzare le catene che avrebbero voluto farci ripiombare nel passato.

Ai candidati, tanti giovani, stelle di questa comunità: grazie per la vostra fiducia. Tanti di voi avrebbero potuto fare da soli. Invece abbiamo scelto di stare insieme e sappiamo di poter fare tanta strada!”.