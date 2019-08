di Gaetano Gorgoni

ROMA – I nuovi dissidenti forzisti sono pronti per l’ennesima scommessa. Nella Capitale è nato un nuovo movimento che si chiama “Cambiamo” e che, pur essendo fatto da moderati, strizza l’occhio ai sovranisti salviniani. Questa mossa dev’essere letta guardando alle regionali che si terranno anche in Puglia tra 9 mesi: un nuovo contenitore vicino alla Lega apre qualche possibilità nuova. È la terza scissione dopo quelle di Fini e di Alfano. Oggi, però, è un’altra Forza Italia: un partito molto più debole è più giù nei consensi di allora. Berlusconi gioca a fare il salvatore della patria, ma non è passato nemmeno un decennio da quando dovette abdicare a favore di Monti: la gente non crede più nella sua ricetta e il partito è in caduta libera. I forzisti quando non emigrano nella Lega, si rivolgono a Giorgia Meloni, ancora di salvezza inaspettata per i fittiani. Uno dei pochi in controtendenza è stato Gaetano Messuti, con la sua adesione in pompa magna a Forza Italia, forse speranzoso che la moda del sovranismo tramonti. Ma per chi ha queste speranze c’è il rischio di attendere Godot per molto tempo ancora.

Oggi a Roma presso il notaio Togna è stata fondata l’Associazione “Cambiamo”.

“Esiste una comunità di centroDestra che vuole fermezza, decoro e determinazione senza urla e slogan – commenta Federica De Benedetto – Lavoratori, liberali e riformisti che parlano prima con la testa e poi con la pancia.

Da domani a lavoro per creare circoli in tutta la Puglia.

#cambiamoinsieme!”. Riusciranno a rottamare Berlusconi un decennio dopo le prime rivolte?