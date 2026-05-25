Lecce in serie A, le congratulazioni del sindaco Adriana Poli Bortone: <La permanenza dell’U.S. Lecce in Serie A rappresenta, ancora una volta, un traguardo storico che riempie di orgoglio e di emozione l’intera città.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità leccese, desidero esprimere la più profonda gratitudine ai calciatori, all’allenatore, alla dirigenza e alla società per la straordinaria prova di carattere, determinazione e attaccamento ai colori giallorossi dimostrata durante tutta la stagione.

Questa salvezza è il frutto di sacrificio, professionalità, spirito di gruppo e di una volontà incrollabile di lottare fino all’ultimo istante per mantenere alto il prestigio di Lecce nella massima serie del calcio italiano. È un privilegio per la nostra città continuare a essere rappresentata in Serie A: un risultato che dà lustro all’intera comunità e rafforza il senso di appartenenza e di identità del nostro territorio.

Un ringraziamento speciale va al presidente Saverio Sticchi Damiani, che guida la società con dedizione, passione, competenza e grande generosità. La città gli è profondamente riconoscente, anche perché rappresenta uno dei rarissimi esempi di imprenditore locale che sceglie di investire con amore e responsabilità nella squadra della propria terra, contribuendo concretamente a scrivere pagine importanti della nostra storia sportiva.

Un grazie sincero va inoltre agli sponsor che sostengono questo progetto sportivo, e in particolare a Deghi, realtà imprenditoriale di eccellenza che continua ad affiancare con convinzione il percorso del Lecce. Siamo fieri di una imprenditoria locale capace di distinguersi e di contribuire, con visione e senso di appartenenza ai successi della città anche nel mondo dello sport.

Infine, il grazie più caloroso va ai tifosi giallorossi, che hanno accompagnato la squadra ovunque, spesso in migliaia, con passione inesauribile, amore e sostegno instancabile. Anche questa storica permanenza porta la loro firma.

La nuova struttura dello stadio completerà degnamente il percorso di crescita di una società che, con serietà e generosità, continua a onorare e valorizzare il nome di Lecce in tutta Italia.

Oggi tutta la città festeggia con orgoglio una nuova, straordinaria impresa sportiva>.