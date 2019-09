Ieri il Consigliere Provinciale Massimiliano Romano ha formalizzato al Presidente della Provincia la sua adesione a Puglia Popolare. “Esprimo a nome del coordinamento provinciale la soddisfazione per la sua​ adesione, che consente al nostro Movimento Civico di essere rappresentato in tutte le istituzioni pugliesi; Regione, Comune di Lecce ed ora anche in Consiglio Provinciale – spiega il coordinatore provinciale Luigi Mazzei –

I valori ideali degasperiani e morotei hanno unito i nostri percorsi e reso sempre più significativa la presenza del civismo moderato nel panorama politico regionale. Insieme con il Consigliere Massimiliano Romano continueremo ad avvicinare tutte quelle persone che non si sentono rappresentate dalla politica gridata populista​ ​ ​ e sovranista. Saremo l’alternativa reale agli estremismi di destra e di sinistra, ricercando la soluzione ai problemi che interessano il Salento”.

“Ringrazio gli amici di Puglia Popolare che hanno voluto unire le forze popolari presenti nel Salento – spiega Massimo Romano – Sarò onorato di rappresentare Puglia Popolare in Consiglio Provinciale certo che il mio costante impegno non verrà mai meno. Ringrazio e saluto il Coordinatore Regionale Massimo Cassano sempre disponibile alle esigenze del Salento e l’infaticabile Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei per la fiducia accordata”.