LECCE – “Non bisogna dire mai con Emiliano, ma mai con Salvini – spiega il segretario provinciale del Pd, Ippazio Morciano – Se Italia Viva è a sinistra, non può spaccare il fronte del centrosinistra. I renziani sono persone ragionevoli: sono sicuro che capiranno”. A parte le parole di rottura di Abaterusso (“Bellanova vuole solo far perdere Emiliano: i renziani stanno pensando di correre da soli per questo”), tra i dem soffia un’aria di diplomazia: non bisogna gettare benzina sul fuoco con i seguaci di Renzi. L’obiettivo è riuscire per lo meno a non farli correre da soli. Dopo il no della ministra Bellanova alla mano tesa del segretario Lacarra, ci prova il segretario provinciale a far ragionare i renziani. Ieri anche il ministro Speranza, in visita a Lecce, ha provato a tendere la mano a Italia Viva. Per ora i renziani sono pochi in Puglia, ma sono sempre un pericolo per Emiliano (nel caso dovesse vincere la sfida delle primarie con Amati, Gentile e Palmisano), perché possono contare sul supporto di un ministro dell’Agricoltura leccese. Intanto i sondaggi commissionati dal centrodestra preoccupano la coalizione a sinistra: la partita non è per niente facile e anche un punto può fare la differenza.

Ieri lo ha spiegato Michele Emiliano in collegamento da un locale del centro di Lecce, dove imprenditori e professori universitari si sono riuniti per salutare Alessandro Delli Noci ed esprimere apprezzamento per una sua disponibilità a candidarsi alle regionali. Il vicesindaco ha dalla sua un elettorato eterogeneo che comprende persino la parte dei socialisti che fa capo a Biagio Marzo, oltre a tutta una serie di imprenditori ed esponenti del mondo universitario che lo hanno sempre supportato. Loredana Capone non sarà molto entusiasta di questa candidatura, come anche di quella di Racale, con il sindaco Donato Metallo, suo ex sostenitore che in queste regionali si candiderà (come anticipato su questo giornale in tempi non sospetti). Sebastiano Leo si candiderà in una lista per il presidente diversa da quella di Delli Noci per non avere problemi. Sergio Blasi, invece, si ritroverà nella lista del Pd un concorrente scomodo: il segretario Ippazio Morciano. Sarà la direzione Pd a dire l’ultima parola sulle candidature. Comunque è una sfida difficile per tutti: soprattutto per chi ha un elettorato che condivide con altri candidati.