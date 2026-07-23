Sanità, Congedo: Grazie all’impegno del Governo Meloni stanziati oltre 525 milioni per le strutture della Provincia di Lecce

“A dispetto delle accuse di disimpegno sulla sanità, rivolte dalle opposizioni, il governo Meloni continua a investire nel settore con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Mentre in Puglia il governo regionale vessa i cittadini con l’aumento dell’IRPEF per coprire il buco della sanità quantificato al momento in oltre 350 milioni, da quello nazionale arrivano ulteriori fondi per le strutture sanitarie. Per la sola provincia di Lecce stanziati oltre 525 milioni di Euro di cui oltre 137 milioni per l’ente Ecclesiastico Cardinale Panico di Tricase e oltre 388 destinati alla Asl di Lecce per il nuovo ospedale del Sud Salento. Cifre importanti che daranno una boccata d’ossigeno alla sanità pugliese costretta a scontare anni di pessima gestione a livello regionale. Grazie al governo Meloni e al sottosegretario alla salute Marcello Gemmato per la vicinanza ai territori e la straordinaria capacità di ascolto”. Così il deputato salentino di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.