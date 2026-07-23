Telecamera piazzata per controllare i movimenti della ex: in carcere un 45enne

GALATINA (Lecce) – Avrebbe piazzato una telecamera sul prospetto dell’abitazione della ex moglie per controllarne i movimenti al culmine di un’escalation di violazioni che hanno portato gli inquirenti ad aggravare la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa: in carcere, nel pomeriggio di ieri, è finito un 45enne di Galatina così come disposto dalla giudice Francesca Mariano.

L’uomo, già destinatario di un decreto di giudizio immediato per stalking ai danni della ex compagna e del suocero (vicenda già noti ai lettori delCorriere Salentino), non si sarebbe arreso all’idea di dover proseguire la propria vita senza la donna nei cui confronti – così come riportato nell’ordinanza – avrebbe continuato a a mostrare un atteggiamento di gelosia e di ossessivo desiderio di di controllo proseguito fino a oggi. Da qui la decisione del carcere: la sola misura cautelare ritenuta l’unica proporzionata ai fatti.

Il caso copione ormai arcinoto per simili fatti, germoglia quando la donna decide di interrompere la relazione d’amore. Siamo a gennaio 2026. Ma l’uomo non si sarebbe arreso alle volontà della compagna tempestando di telefonate (anche con numeri di altri), messaggi, intimidazioni più o meno esplicite come quella di incendiare l’abitazione di famiglia e nonostante la fine della storia, l’uomo avrebbe preteso di intrattenere momenti intimi con la donna. Al suo rifiuto sarebbe stata rinchiusa in bagno; in altre circostanze lui l’avrebbe inseguita fin sotto casa dei suoi genitori dove si era rifugiata in più occasioni.

Purtroppo in questo scenario di violenza in cui è rimasta invischiata la donna, sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio di 8 anni a cui l’uomo chiedeva informazioni della madre. Le persecuzioni, però, sarebbero state estese anche al suocero, reo di aver preso le difese della figlia dopo la fine della storia. L’episodio più grave si sarebbe configurato secondo una simile ricostruzione: un inseguimento per strada con l’auto in cui prendeva posto l’intera famiglia sfociato nella simulazione di un investimento nel disperato tentativo di bloccare il transito con direzione il commissariato di polizia di Galatina. Il processo si aprirà il 15 dicembre 2026 davanti al giudice monocratico Michele Zaurito ma l’avvocato difensore Salvatore Rondine.