Scontro sulla Statale 274: condizioni critiche per l’automobilista

GALLIPOLI (Lecce) – Un violento impatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 23 luglio, lungo la statale 274 nei pressi di Gallipoli. Per motivi tuttora al vaglio degli inquirenti, un veicolo diretto a nord verso il capoluogo leccese ha perso l’aderenza con l’asfalto ed è finito contro le barriere di protezione.
A bordo del mezzo si trovava un cittadino d’origine brasiliana abitante a Taviano, il quale ha riportato ferite di seria entità: i sanitari lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale con assegnazione di codice rosso.
La scena dello scontro ha visto il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco, impegnati nella bonifica del tratto stradale, e della Polizia Locale gallipolina per la ricostruzione della dinamica e il coordinamento del traffico. L’accaduto ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con lunghi incolonnamenti lungo l’arteria viaria.
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