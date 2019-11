Puglia

Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sul Salento, addensamenti diffusi altrove, ma senza fenomeni. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e poi nella notte sempre con tempo asciutto.

Molise

Piogge o temporali nel corso delle ore diurne sui settori interni, generalmente più asciutto lungo la costa. Precipitazioni o fenomeni temporaleschi anche in serata ed in nottata sempre sull’entroterra.

Basilicata

Possibili isolate piogge nelle ore diurne sui settori sud occidentali, tempo asciutto altrove anche se con molte nubi diffuse; piogge o temporali tra la sera e la notte su gran parte della regione.

—

Giornata di forte maltempo sulle regioni settentrionali specialmente su quelle orientali con piogge, temporali e neve in montagna. Tempo in miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata sul Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri, in Appennino oltre i 1400 metri.

Maltempo in arrivo anche la centro Italia. Piogge e temporali fin dal mattino su Toscana e Lazio, fenomeni in estensione al pomeriggio anche su Umbria e Marche, più asciutto solo sulle coste abruzzesi. Neve in Appennino oltre i 1500 metri di quota.

Giornata prevalentemente stabile al Sud Italia eccetto in Sardegna e in Campania dove si prevedono piogge e temporali fin dal mattino. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le altre regioni meridionali.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

www.centrometeoitaliano.it