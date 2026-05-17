Flora e vegetazione del Salento: L’Anacamptis palustris

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L’Anacamptis palustris non occupa spazi ampi né continui, la sua presenza è legata a ciò che resta di un paesaggio idrologico in forte contrazione tra depressioni temporaneamente allagate, margini di stagni costieri, porzioni residue di praterie umide che resistono alla trasformazione agricola e turistica del territorio.

Qui, più che altrove, la specie assume il carattere di reliquia ecologica, si presenta in nuclei isolati, spesso instabili, la cui persistenza dipende dall’andamento delle piogge e dalla tenuta della falda superficiale durante la primavera.

La fioritura avviene generalmente tra aprile e maggio in suoli saturi d’acqua o comunque intrisi di umidità residua, spesso in ambienti dove la vegetazione circostante è composta da giuncheti, graminacee e specie tipiche delle praterie mediterranee umide.

Dal punto di vista morfologico, non si discostano dal quadro generale della specie, con steli eretti, infiorescenze piuttosto ariose e fiori di tonalità rosate o lilla. Tuttavia, in condizioni più aride o su suoli marginali, si osservano individui più bassi e infiorescenze meno dense, segno di una risposta fenotipica alle condizioni locali piuttosto che di una differenziazione genetica marcata.

Bonifiche storiche, canalizzazioni e riduzione delle aree umide costiere hanno progressivamente ristretto gli spazi disponibili, isolando le popolazioni e aumentando la loro vulnerabilità, un ruolo non secondario è svolto anche dalla pressione turistica e dall’urbanizzazione costiera, che hanno modificato profondamente la dinamica delle acque superficiali. La riduzione dei ristagni stagionali, elemento chiave per il ciclo vitale della specie, rappresenta oggi uno dei fattori limitanti più significativi.

Nonostante questo quadro frammentato, l’Anacamptis palustris continua a comparire in alcune aree come indicatore biologico di grande valore. La sua presenza segnala non solo un ambiente umido ancora funzionale, ma anche la persistenza di processi ecologici complessi che coinvolgono impollinatori specializzati, microrganismi del suolo e cicli idrologici non completamente interrotti.

La sua presenza quindi non è un elemento ornamentale della flora spontanea, ma una traccia biologica di ciò che il territorio è stato e, in parte minima, continua a essere: un mosaico di acque effimere, oggi ridotto ma non del tutto cancellato.